A mensagem surge em inglês, letras brancas sobre fundo preto. «Devido à natureza íntima dos espetáculos a solo de Eddie Vedder, os seguintes itens estão proibidos: telemóveis, iPads, tablets e similares...».

“Íntima”. Essa é uma palavra que parecemos ter esquecido, dependentes que estamos dos nossos aparelhos eletrónicos e das redes sociais, sempre em busca do próximo “gosto”, da próxima partilha, da próxima publicação. Temos olhos apenas para a máquina e para a sensação de imediato. Esta semana, foi noticiado que o uso constante do telemóvel pode ser o culpado do nascimento de um novo osso no crânio humano. Jack White, o homem responsável pelo sucesso dos White Stripes e de 'Seven Nation Army', revelou em entrevista nunca ter tido um telemóvel – e acha que toda a gente parece “pateta” ao usar um. Dois lados opostos de uma mesma moeda humana: a da necessidade permanente de comunicação e a da necessidade de privacidade.

A mensagem foi sendo correspondida com mais ou menos respeito por parte de todos aqueles que encheram a Altice Arena para receber, uma vez mais, um homem que nunca quis ser mais do que humano: Eddie Vedder, o frontman incontestado dos Pearl Jam. Ele próprio o parece cantar em 'Just Breathe', canção da “sua” banda que foi a segunda a fazer-se ouvir esta noite: Under everything / Just another human being [“Sob tudo / Só mais um ser humano”, se quisermos ser literais].

Mas sabemos – porque somos fãs de rock, de pop, de música, de artistas – que ele é mais que um ser humano: é uma estrela à escala planetária, é um tipo que vende milhões e milhões de discos, que tem uma conta bancária com a qual muitos não poderão sequer sonhar. É um tipo que tem fãs – e, quando assim é, como é que poderemos apelidá-los de “seres humanos”, ou “apenas seres humanos”?

Torna-se algo difícil, mas faz parte do jogo. Porque, assim, podemos vir a ser brindados com momentos mágicos, como aqueles em que a estrela, o herói, desce do seu pedestal e diz-nos, muito sinceramente: Just another human being. Eddie Vedder tem aquilo tudo acima descrito, mas é um de nós. Também ri, também chora, também tem uma família que ama, também tem amigos que não esquece facilmente, também se embebeda, também tem passatempos para além do seu trabalho.

Parece que conhecemos tão bem Eddie Vedder e ele a nós que este concerto na Altice Arena nunca seria apenas isso; seria um reencontro, uma festa privada à qual só os companheiros mais íntimos terão acesso. Para a posteridade não ficará uma fotografia ou um vídeo publicados no Instagram, e sim a ideia de que saímos da sala lisboeta enquanto homens e mulheres melhores (perdoe-se a referência descarada a 'Better Man'), de que vale a pena esquecer o mundo virtual por uns instantes, concentrarmo-nos naquilo que nos faz vivos. No caso, as canções, a música. A mesma que salva a nossa sanidade mental, como foi possível ler no cartaz erguido por uma fã – e com o qual o norte-americano concordou em pleno. «A música ajudou-me e continua a ajudar-me», contou.