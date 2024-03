Durante dois dias, um grupo de conhecidos biógrafos estarão em Lisboa para debater a arte da biografia.

"Sarah Bakewell, Ruy de Castro Heather Clark, Mark Lewisohn, Patricia Lockwood são alguns dos nomes que irão debater o género literário, que só ganhou popularidade na Europa no século XIX, dois mil anos depois de Plutarco ter escrito Vidas Paralelas e ter dado a conhecer Péricles, Alcibíades e Júlio César", informa a organização em comunicado.

Os Beatles, Sartre e Beauvoir, Amílcar Cabral, Sylvia Plath, Carmen Miranda e Garrincha são algumas das figuras biografadas que estarão em destaque, "em dois dias de conversa e discussão sobre qual é, afinal, a arte da biografia".

Veja aqui o programa completo:

13 de março

10:00 / Abertura com António Feijó, Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

10:15 / Sarah Bakewell, autora de O Café Existencialista e de uma biografia sobre Montaigne, conversa com Alberto Arruda

11:30 / Maria Antónia Oliveira, autora de Alexandre O’Neil, Uma Biografia Literária, conversa com Joana Matos Frias

— INTERVALO —

15:00 / António Tomás, autor de Amílcar Cabral, o Fazedor de Utopias, conversa com Bárbara Reis

16:00 / Richard Zenith, autor de Pessoa. Uma Biografia, conversa com Nuno Amado

17:00 / Patricia Lockwood, autora do livro de memórias Priestdaddy conversa com Maria Sequeira Mendes

14 de março

10:00 Heather Clark, autora de Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath, conversa com Isabel Lucas

11:30 Mark Lewisohn, autor de The Beatles: All These Years, conversa com Nuno Galopim

— INTERVALO —

15:00 / Clare Mac Cumhaill e Rachael Wiseman, autoras de Metaphysical Animals conversam com Sofia Miguens

17:00 / Ruy de Castro, autor de biografias sobre Carmen Miranda, Garrincha ou Nelson Rodrigues, conversa com Ricardo Araújo Pereira