Quinta-feira, 25 de fevereiro

Começa DocLisboa 2020 – Arquivos do Presente

O DocLisboa apresenta a sua programação este ano em formato online, com cada programa tendo 7 sessões de exibição de filmes juntamente com um debate com os realizadores de uma das sessões em cada dia.

A seleção de filmes, tal como explica o programa, lida não só com diferentes materiais de arquivo como também arquivos autónomos e dinâmicos. Isto é, obras que se focam tanto no presente como no futuro do mundo.

O primeiro filme a ser colocado online será o “Antena da Raça” (2020), de Paloma Rocha e Luís Abramo, que discute o papel da comunicação na mediação da sociedade brasileira, no ano eleitoral de 2018.

Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 3 de março

Quanto: Bilhetes a partir dos 2,5€

Sexta-feira, 26 de fevereiro

No streaming

“Louco Por Ela” : Após uma noite mágica com a críptica e enigmática Carla (Susana Abaitua), Adri (Álvaro Cervantes) decide internar-se no hospital psiquiátrico onde reside para poder tornar a vê-la, mas cedo descobre que sair de lá não será tão fácil quanto isso. Poderá ver este romance espanhol na Netflix.

Estreia "Sopro" – D. Maria II em Casa

Num momento em que estamos todos confinados em casa, o teatro D. Maria II traz-lhe o teatro ao conforto do seu sofá. A cada sexta-feira, é estreada uma nova peça que passou recentemente pelo D. Maria II, ficando em exibição durante duas semanas.

Agora é a vez de “Sopro”, de Tiago Rodrigues, uma peça que se passa num futuro mais ou menos próximo, num teatro em ruínas habitado por fantasmas que falam através do “sopro” de uma voz feminina – a de Cristina Vidal, ponto no Teatro Nacional D. Maria II desde a década de 70 do século passado, mas que aparece pela primeira vez em palco.

Quando: Até 12 de março

Quanto: Bilhetes a 3€

Sábado, 27 de fevereiro

Workshop de Cerâmica

Neste workshop irá literalmente colocar a mão na massa. Mais especificamente, no barro. Numa só sessão irá aprender como tratar o barro, que tipos de barro existem, os diferentes estados do barro/cerâmica, as coseduras, os quatro tipos de modelagem, a decoração e pintura.

A peça que fizer durante a aula será escolhida por si. Precisa de uma chávena, copo, vaso ou um prato? Pegue no kit que lhe será enviado para casa e mãos à obra.

Quando: 27 de fevereiro, às 15h00

Quanto: Inscrição a 35€ (p/ nucoworkingcriativo@gmail.com)

Domingo, 28 de fevereiro

Termina Ciclo Ángela Molina - Cervantes online

A atriz espanhola Ángela Molina Tejedor é um dos nomes do cinema mais representativos da Transição Espanhola (passagem do regime ditatorial de Franco para uma democracia) e receberá neste ano o Goya de Honor pela sua carreira cinematográfica. O Instituto Cervantes decidiu homenageá-la ainda de outra forma: com um ciclo de cinema.

O último filme a ser exibido será o “Las cosas del querer” (1989), de Jaime Chávarri. O filme, passado nos anos 40 na Espanha, invoca o mundo das canções, retratando os seus bastidores e a subversão moral e sexual deste ambiente num período do pós-guerra.

Todos os filmes estarão disponíveis durante 48h, a partir das 19h00.

Quando: Até 28 de fevereiro

Segunda-feira, 1 de março

Estreias

“Do Contra” : a já conhecida sátira social “Contra Informação” está de volta, mas desta vez com algumas mudanças – será online no portal SAPO e tem um novo nome. As caricaturas das várias figuras políticas portuguesas (e não só), como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Marta Temido, André Ventura e Cristina Ferreira, que vão aparecer nos sketches, serão feitas pelo artista argentino Pablo Bach, tal como anteriormente. Os textos vão ser escritos por João Quadros, enquanto Bruno Ferreira vai dirigir a equipa de vozes.

Começa Raridades - a 3.ª fase da Quarentena Cinéfila

Com as salas de cinema ainda fechadas, muitos de nós têm recorrido às plataformas de streaming para nos entreter com a sétima arte. A Medeia Filmes, em colaboração com a Leopardo Filmes, realiza agora a segunda parte da Quarentena Cinéfila, um evento que quer mostrar raridades do cinema num formato online e gratuito.

A partir desta quinta-feira são apresentados mais 5 filmes de Raúl Ruiz, Julien Faraut, Marlen Khutsiev, Grímur Hákonarson e Wim Wenders. Para estrear, “O Território” (1981) está disponível até às 11h59 do dia 4.

Até: 18 de março

Terça-feira, 2 de março

"Dias contados" – D. Maria II em Casa

Neste espetáculo online, a diretora artística Elizabete Francisca olha para a realidade de quem perde a sua casa, de quem é expulso. Fala-se de crises habitacionais que surgem de lutas de classes, alargando “o fosso social” e “perpetuando a tensão”.

Quando: Até 5 de março

Quanto: Bilhetes a 3€

créditos: Netflix

Quarta-feira, 3 de março

No streaming

“Moxie” : Vivian (Hadley Robinson) é uma jovem de 16 anos, aparentemente tímida, que sempre preferiu ser reservada para não atrair atenções. Mas quando a chegada de uma nova aluna (Alycia Pascual-Peña) a obriga a analisar o comportamento abusivo dos colegas de liceu, Vivian chega à conclusão de que está farta. Inspirada no passado rebelde da mãe (Amy Poehler), Vivian publica anonimamente uma revista clandestina chamada "Moxie" onde expõe comportamentos arbitrários e errados, dando início a um movimento. Vendo-se no centro de uma revolução, Vivian começa a formar alianças e amizades com outras jovens que ultrapassam as barreiras de grupos e clubes enquanto tentam lidar com os altos e baixos da vida comum numa escola secundária. Com participação, realização e produção de Amy Poehler, este drama juvenil estreia na Netflix.

Workshop de Feng Shui – Estrutura e forma do interior

Quer já seja praticantes de Feng Shui ou não saiba do que é que se trata, o Museu do Oriente organizou um workshop para dar a aprender a identificar formas auspiciosas, bem como formas negativas que bloqueiam o Qi da casa provocando um mau Feng Shui.

Mas o que é o Feng Shui? É uma prática que estuda o modo como o fluxo do Qi, isto é, energia vital, interage no nosso espaço ao longo do tempo. Para garantir o fluxo próspero e benéfico da energia do Feng Shui , é importante garantir que dentro de casa não existe más energias, e que divisões centrais à vida doméstica e familiar como o quarto de dormir, a cozinha e mesmo a área de trabalho estão organizados de forma correta.

Quando: 3 de março, às 10h00

Quanto: Inscrição a 30€