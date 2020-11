Quinta-feira, 19 de novembro

Em cartaz

“A Princesa Volta a Ser Plebeia”: Quando a coroação de Margaret complica a sua vida amorosa, a sua dupla Stacy entra em ação para salvar o dia, mas uma terceira sósia pode estragar-lhes os planos. Será que Stacy e Margaret conseguem trocar novamente de papéis, para que Margaret consiga passar mais tempo com Kevin (Nick Sagar) antes da sua coroação? Ou será que Fiona, uma nova sósia foliona, vai estragar-lhes os planos? Esta comédia romântica, na qual Vanessa Hudgens assume um triplo papel, estreia na Netflix.

“Gabriel e a Montanha”: Antes de entrar para uma prestigiada universidade americana, Gabriel Buchmann (João Pedro Zappa) decide viajar pelo mundo durante um ano, carregado de sonhos. Após dez meses na estrada, chega ao Quénia determinado a descobrir o continente africano. O topo do Monte Mulanje, no Malawi, será o seu último destino. Este filme, misto de drama e aventura, realizado pelo brasileiro Fellipe Barbosa estreia nos cinemas.

“Rei Escorpião: O Livro das Almas”: No Egito antigo, o maléfico senhor da guerra, Nebserek (Peter Mensah), descobre uma espada amaldiçoada que torna aquele que a controla cada vez mais poderoso com cada alma capturada. Determinado a impedir que tal aconteça, o Rei Escorpião (Zach McGowan) tentará derrotá-lo. Este filme de ação e fantasia estreia em televisão no TvCine.

Pombares Fest

Diretamente da televisão para a cozinha, o argumentista conhecido por programas como “Último a Sair” ou “Telerural”, Frederico Pombares, vai estar a organizar um festival gastronómico. O primeiro é nesta quinta-feira e terá um menu preparado por chefs com direito a tudo o que merece, desde as entradas aos pratos principais. A ideia é que o festival possa sair de Lisboa e ser feito em locais de interesse gastronómico e que também permitam a dormida.

Onde: Restaurante Lés-a-Lés, Lisboa

Quanto: 85€

Como: É preciso efetuar reserva em pombaresfest@gmail.com

Concerto de Diogo Piçarra

Santa Casa Portugal ao Vivo apresenta “20 20 Cultura para todos”, uma iniciativa que tem como objetivo a retoma e o incentivo à cultura em Portugal. “20 20 Cultura para todos” reflete não só um jogo de números que quer ser coincidência entre o ano 2020 e o facto de serem 20 espetáculos produzidos nas duas cidades escolhidas (Lisboa e Porto), mas também quer ser um apelo à inevitabilidade de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses.

Quando: 19 de novembro, às 20h00

Onde: Super Bock Arena / Pavilhão Rosa Mota, no Porto

Quanto: Bilhetes entre os 10 e os 18€

créditos: Beatriz Gosta

Sexta-feira, 20 de novembro

Festival Out-(In)Verno

O Festival Out-(In)Verno está de regresso na Lagoa e apresenta um tríptico que assenta em 3 eixos: Arte - Astronomia - Património. Estes assumem dinâmicas opostas mas entrelaçam-se permanentemente, e é sobre esse desafio que a programação foi pensada, promovendo um diálogo mais poético do que empírico.

A programação do festival — que ocorre em Porches, Lagoa e Ferragudo — inclui passeios, sessões de observação de astronomia, concertos e oficinas de dança. A participação é sujeita a marcação prévia através de festival.outinverno@gmail.com ou do 935 179 548.

Quando: Até 22 de novembro

Quanto: Bilhetes entre os 2,5€ e os 5€

Greenfest 2020

Este é um dos maiores movimentos de sustentabilidade do país, onde é celebrado o que se faz de melhor a nível ambiental, social, económica e cultural. A primeira edição teve lugar no Estoril em 2008, mas esta será totalmente online. Este é um festival consolidado como uma plataforma de partilha de ideias, experiências intergeracionais e tendências atuais: contribuindo para uma maior visibilidade de projetos e iniciativas de empresas, instituições e cidadãos que se interessam por um futuro mais equilibrado e próspero. Para participar tem de se registar aqui.

Para além de palestras e mesas redondas discutindo muitos temas relacionados com a sustentabilidade, há também espaço para workshops, sessões de showcooking, aulas de yoga e até concertos. O evento é organizado numa parceria entre a Câmara Municipal de Cascais e a Universidade Nova de Lisboa.

Quando: Até 22 de novembro

Onde: Nova SBE, em Carcavelos.

Quanto: Bilhetes a 5€

Beatriz Gosta: "Quem acredita vai "

Beatriz Gosta é uma personagem de ficção, que desde 2015 dá vida a um vídeo blog quinzenal que chega agora ao palco em formato de Stand Up com o espetáculo "Quem Acredita Vai". A boémia, o sexo, as relações humanas e o humor do quotidiano, abordados na primeira pessoa, são os temas centrais desta espécie de diário íntimo. Uma mulher de 36 anos, aventureira e dona do seu nariz, que conta histórias sem filtro, tabus moralistas ou falsos pudores e que vai dando dicas úteis para causar sensação nesta vida mundana.

Quando: 20 de novembro, às 21h30

Onde: Teatro José Lúcio da Silva

Quanto: Bilhetes a 12,5€

Sábado, 21 de novembro

Compostar é valorizar

Se sempre quis saber como é que a compostagem é feita, esta é a oportunidade perfeita para aprender. Neste workshop online gratuito irá receber um compostor doméstico em casa para colocar em prática todo conhecimento adquirido na sessão que irá ensinar os conceitos básicos. Para participar nesta iniciativa da Câmara Municipal de Torres Vedras, deve inscrever-se aqui.

Quando: 21 de novembro, às 10h30. Repete a sessão a 25 de novembro, às 21h00.

Sábados em Cheio | O Sonho de Amar

Este é um evento para os mais novos. Uma história de sonhos, coragem e ousadia…onde elementos marinhos dão vida a esta animação. Nesta sessão de leitura do livro “Estranhões e Bizarrocos” de José Eduardo Agualusa, há uma grande questão: sonho de mar ou de… amar?

Quando: 21 de novembro, às 11h00

Como: A sessão, gratuita, é de inscrição obrigatória e requer marcação prévia, através do 211 150 665 ou do bmjsprogramacao@cm-loures.pt.

Onde: Biblioteca Municipal José Saramago - Loures

créditos: Museu do Oriente

Domingo, 22 de novembro

Do camarim ao palco!

No fim do espectáculo fica o calor dos aplausos, do brilho das luzes e a compensação por tanto trabalho e empenho. A vida de uma ator de Ópera Chinesa conta-se desde tenra idade. No momento em que a personagem volta a dar ao lugar ao actor assistimos à partilha de todas as memórias vividas em palco. Esta trata-se uma visita guiada no Museu do Oriente com encenações para uma experiência imersiva e faz parte do serviço educativo da instituição.

Quando: 22 de novembro, às 11h30

Onde: Museu do Oriente, Lisboa

Quanto: Bilhetes a 6€ por participante. O evento é destinado a famílias com crianças com mais de 5 anos, sendo apenas organizado para um mínimo de 15 e máximo de 25.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

Segunda-feira, 23 de novembro

Diogo Faro - Lugar Estranho

Lugar Estranho é o primeiro solo de comédia de Diogo Faro. Depois de algumas datas adiadas pelo contexto de pandemia, o espetáculo regressa aos palcos no mês de novembro. "Como é que ainda aqui estamos? Como é que já quase se imprimem órgãos humanos e ainda andamos a discutir igualdade de género? Como é que já entrega fast food em casa em dias de ressaca e o racismo ainda é um assunto tão grande? Porque é que se gasta mais em Segurança Social do que em viagens? E será que há vida depois da morte, nas redes sociais (onde realmente importa)?". É destas questões que Diogo Faro parte para a construção do texto que tentará desmistificar as dúvidas existentes na cabeça do comediante.

Quando: 23 e 2 4 de novembro, às 21h00

Onde: Teatro Maria Matos, Lisboa

Quanto: Bilhetes a 16€

créditos: Faustless

Terça-feira, 24 de novembro

Em cartaz

“Lamento de uma América em Ruínas” : J.D. Vance (Gabriel Basso), antigo fuzileiro naval oriundo do sul do Ohio e atualmente aluno do curso de direito em Yale, está prestes a conseguir o emprego com que sempre sonhou, quando uma crise familiar o obriga a regressar a casa e a reencontrar uma vida que queria esquecer. J.D. terá de lidar com a complexa dinâmica da sua família rural, incluindo a relação volátil com Bev (Amy Adams), a sua mãe toxicodependente. Tocado pelas memórias da avó Mamaw (Glenn Close), a mulher forte e sagaz que o criou, J.D. percebe que para realizar os seus sonhos, terá primeiro de aceitar as suas raízes. Este drama, realizado por Ron Howard e adaptado de um livro autobiográfico publicado pelo próprio J.D. Vance, e streia na Netflix.

“Um Caderno Para o Meu Filho” : Quando María Vázquez (Valeria Bertucelli) sabe que tem uma doença terminal, decide enfrentar o triste fim à sua maneira: com emoção e um humor sarcástico que a caracteriza. Passa grande parte do tempo a escrever um caderno para Tomy, o seu filho de quatro anos, com a ideia de que a imagem da mãe o acompanhará por toda a vida. María conta também a sua experiência nas redes sociais, com o seu estilo único, e sua história de vida torna-se muito popular. É acompanhada pelo marido, Federico (Esteban Lamothe), e por um grupo de amigos próximos que a acompanham no que chamam de "A Festa Final". Este drama tem estreia na Netflix.

Estreia da peça coreográfica “Faustless”

Inspirado nas mulheres de “Fausto”, de Goethe (1749-1832), “Faustless” é uma peça coreográfica que reflete sobre o papel da mulher enquanto protagonista de vários episódios no percurso de um homem que é conduzido dramaticamente entre o bem e o mal. Em comum, estas mulheres têm a função de “servir” a história de um homem que, de certa forma, se apropria da sua existência para seu usufruto.

Com direção artística e coreográfica a cargo de Margarida Belo Costa, o espetáculo conta com a interpretação de Ester Gonçalves e Teresa Alves da Silva.

Quando: 24 de novembro, às 21h30

Onde: Teatro Viriato, Viseu

Quanto: Bilhetes a 5€

créditos: Netflix

Quarta-feira, 25 de novembro

Em cartaz

“Crónicas de Natal: Parte Dois”: Passaram dois anos desde que os irmãos Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) salvaram o Natal, e as coisas estão muito diferentes. Kate vai contrariada passar o Natal a Cancún com o novo namorado da mãe e o seu filho Jack (Jahzir Bruno). Incapaz de aceitar esta nova versão da sua família, Kate decide fugir. Mas quando uma terrível e misteriosa figura ameaça destruir o Polo Norte e acabar de vez com o Natal, Kate e Jack são inadvertidamente arrastados para uma nova aventura com o Pai Natal (Kurt Russell). Esta comédia de Natal vai estar disponível na Netflix.

“Uncle Frank”: Em 1973, ainda adolescente, Beth Bledsoe (Sophia Lillis) deixa a cidade onde nasceu, na zona rural do sul, para estudar na Universidade de Nova Iorque, onde o seu amado tio Frank (Paul Bettany) é um considerado professor de literatura. Beth depressa descobre que Frank é gay e que mora com o seu parceiro de longa data, Wally Nadeem (Peter Macdissi) - um acordo que ele manteve em segredo por anos. Após a morte repentina do pai - o avô de Beth - Frank é forçado a voltar a casa para o funeral. Na companhia de Beth, vai finalmente enfrentar um trauma há muito enterrado e de que fugiu durante toda a sua vida adulta. Este "road movie" misto de comédia e drama é um exclusivo da Amazon Prime Video.

Termina o Leffest’20 - Lisbon & Sintra Film Festival

Termina nesta quarta-feira mais uma edição repleta de surpresas do Leffest. O objetivo do festival é trazer a Lisboa e Sintra uma seleção de filmes que traduza o melhor da produção cinematográfica contemporânea, transpondo os limites do cinema para fazer pontes com outras artes e disciplinas. Como sempre, o público poderá contar com iniciativas diversificadas, a presença de grandes nomes da arte e cultura, e a criação de uma plataforma de debate, numa aposta interdisciplinar que é hoje a imagem do evento.

Nesta edição, para além da habitual seleção em competição e fora de competição, há ciclos de homenagem aos filmes do norte-americano Paul Thomas Andersen e do cineasta chinês de Hong- Kong Wong Kar-wai. Pode ainda contar com sessões de visualização de obras raras restauradas pela Cinemateca Francesa. Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: De 13 até 25 de novembro, com vários horários.

Onde: As sessões decorrem no Cinema Nimas e no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, tal como no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e no Palácio Nacional de Queluz.

Quanto: Os bilhetes variam entre os 5 e os 8 euros, consoante as sessões. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui, sendo que os para as sessões no Nimas podem ser comprados aqui.

Edição por Larissa Silva