Concerto online pelo Coro e Orquestra Sinfónica da Rádio Húngara

O que é: A Fundação Calouste Gulbenkian uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha um concerto por dia. Será transmitido o concerto do Coro e Orquestra Sinfónica da Rádio Húngara, que sob a direção do maestro János Kovács, e acompanhados por Dezső Ránki (piano) interpretam obras de Alexander Scriabin e Franz Liszt

Quando: Hoje, às 19h00

Onde: Facebook

Reabertura da exposição "Picasso. Mestre Universal"

O que é: Uma exposição apresentada pelo Município de Oeiras, em colaboração com a c2c Creación y Gestión de Proyectos Culturales e a Fundação Fran Daurel

Quando: De hoje até 30 de agosto (pode ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 11h00 e as 17h00)

Onde: Palácio Anjos, Algés

Espetáculo "(Quase) Tudo Acerca de Música!"

O que é: Nicholas McNair e André Gago falam dos mistérios da grande música de todos os tempos, numa plataforma criada por um grupo de voluntários, que visa fazer face à quebra de rendimentos de artistas devido ao cancelamento ou adiamento de atividades por causa da pandemia

Quando: Hoje, às 22h00

Onde: Teia 19

"Era uma vez em… Hollywood", Drive In Comic Con Portugal Sessions

O que é: Organizadas pela City Conventions in the Yard, as sessões de cinema decorrem durante uma semana, e os participantes podem assistir todas as noites, a um filme diferente, no interior das suas viaturas. As sessões são gratuitas, sujeitas a reserva e com um cartaz diversificado e para todas as idades

Quando: Hoje, com entradas às 20h00

Onde: Jardim Municipal de Oeiras

Companhia de Dança de Almada transmite "Dentro do abraço"

O que é: O bailado tem coreografia de Bruno Duarte e resulta do cruzamento de universos pessoais dos artistas da Companhia de Dança de Almada com elementos da população local que, através de laboratórios itinerantes, fizeram parte do processo de criação deste objeto artístico

Quando: Até ao dia 4 de junho

Onde: Vimeo