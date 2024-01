Ao contrário da tradição real britânica, no caso da Dinamarca não existe uma cerimónia formal de coroação para o príncipe herdeiro Frederik. Em vez disso, a sua ascenção ao trono é anunciada pela primeira-ministra, Mette Frederiksen, no próprio dia, no Palácio de Christiansborg, em Copenhaga.

Assim o dia começou com um cortejo do palácio de Amalienborg até ao Castelo de Christiansborg, dos futuros reis Mary e Frederik, os seus filhos Christian, Isabella, Vicent e Josephine, bem como a Rainha cessante Margrethe II.

O filho mais novo da rainha Margrethe II, o príncipe Joaquim, também se dirigiu ao Castelo de Christiansborg, sozinho, sem a companhia da mulher, a princesa Marie, que ficou em Washington, Estados Unidos, com os filhos.

Já no Castelo de Christiansborg, onde foram recebidos por um cortejo igualmente exuberante e ruas com milhares de pessoas, o Conselho de Estado reuniu-se e Margrethe II, de 83 anos, assinou, por valta das 14h15 (13h15 em Lisboa) a declaração de abdicação transferindo para o filho todas as suas responsabilidades e funções, passando este a ser o novo rei da Dinamarca.

O ainda príncipe herdeiro Frederik testemunhou a mãe a assinar a declaração de abdicação, depois de assinar antiga monarca terá dito “Deus salve o rei”, segundo o jornal dinamarquês Berlingske.

Depois do Conselho de Estado, onde Margrethe II abandonou o castelo de volta a Amalienborg.

No final desta cerimónia formal, Frederik, agora oficialmente Frederik X acenou aos populares na icónica varanda do Castelo de Christiansborg e foi anunciado como rei pela primeira-ministra, Mette Frederiksen.

As imagens de todos os momentos deste marcante para a monarquia dinamarquesa: