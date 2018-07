Já imaginou entrar no metro e ouvir a voz de um comediante a dar indicações? É isso mesmo que vai acontecer em Vancouver. O ator Seth Rogen vai dar voz aos avisos nos transportes públicos da cidade canadiana.

Rogen diz sentir muito orgulho em ser de Vancouver e está feliz com a decisão: “Agarro qualquer oportunidade para enriquecer a vida do povo canadiano”.

Utilizador dos transportes públicos quando está na sua cidade natal, o comediante já publicou um vídeo no Twitter onde fala sobre a novidade.

"Olá, Vancouver! Daqui é o Seth. Aqui vai uma dica para tornar a sua viagem ainda melhor”, ouve-se no vídeo.

Os avisos vão incluir desde mensagens a pedir às pessoas que não ponham os pés em cima dos bancos até factos divertidos sobre a cidade e sobre a relação do ator com Vancouver.

A proposta de parceria entre Seth Rogen e a TransLink, empresa responsável pelos transportes públicos de Vancouver, surgiu depois de se saber que Morgan Freeman, inicialmente considerado para o lugar, tinha deixado de ser uma hipótese, na sequência das acusações de assédio sexual.

Seth Rogen é conhecido pela sua participação em filmes como "Super Baldas", "Um Azar do Caraças", "Má vizinhança" ou “O Panda do Kung-Fu” (onde faz a voz de Mantis, o mestre Louva-a-Deus). O ator, comediante e produtor vai ainda dar voz a Pumba, no novo filme do “Rei Leão” que será lançado em 2019.