A estrela norte-americana passou os últimos dias a ajudar as vítimas dos incêndios no Havai numa visita ao estado, acompanhada de uma equipa da CBS News, quando foi impedida de entrar no War Memorial Complex, em Wailuku.

Citados pelo canal britânico Sky News, as autoridades disseram que, embora apreciassem o trabalho de Winfrey, "por respeito àqueles que vieram buscar segurança e alojamento em abrigos de emergência, a nossa política continua a ser que nenhuma comunicação social tenha acesso".

O condado de Maui posteriormente esclareceu, na rede social Facebook, que Oprah foi recebida nas instalações após instruir a equipa de filmagem a permanecer do lado de fora.

"Damos as boas-vindas à Oprah para que continue a elevar o espírito da nossa comunidade e a dar o seu ‘aloha’ às vítimas desta trágica catástrofe", referem.

Acrescentam ainda que "a sua visita dentro do abrigo hoje foi realmente emocionante e agradecemos a sua compreensão da nossa política de não ter equipas de filmagem ou repórteres a acompanhar dignitários e celebridades nos nossos abrigos de emergência".

Esta nega ocorre dias depois de Oprah ter sido filmada num abrigo a distribuir mantimentos aos sobreviventes dos incêndios, que já mataram 93 pessoas.