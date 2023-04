“Num espetáculo que combina representação em palco e vídeo, Katie Mitchell e Alice Birch exploram a viagem 'queer' de Orlando através de vários séculos da história patriarcal da humanidade", lê-se no texto de apresentação da peça.

Falado em alemão, com “legendagem inclusiva em português”, o espetáculo “Orlando” tem representação explícita de atos sexuais e estreou-se no Schaubühne, em Berlim, no verão de 2019, tendo desde aí sido integrado no repertório deste teatro alemão que tem direção artística de Thomas Ostermeier.

“Orlando” tem récitas na sala Luis Miguel Cintra na quinta e sexta-feira, 06 e 07 de abril, às 20:00.