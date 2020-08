“Vamos recriar uma série de temas de Frank Sinatra, com os arranjos originais e convidámos o Kiko Pereira, o maior ‘crooner’ português para o fazer”, afirmou à Lusa o diretor artístico da OJA, Hugo Alves, elogiando aquele que classifica como melhor cantar de ‘sing jazz’ nacional.

Hugo Alves revelou que os 18 músicos da OJA irão interpretar “temas que todos conhecem” incluindo “My Way”, “Come Fly With Me” ou “It Was a Very Good Year”, entre muitos outros, num “serão agradável, como convidam as noites algarvias de verão”.

O primeiro concentro está marcado para o Palácio da Galeia, em Tavira, dia 14 de agosto, às 22:00, espaço que foi preparado para receber eventos com “toda a garantia de segurança” nesta época de pandemia.

A entrada neste espetáculo é grátis, mas de acordo com as normas da DGS é necessário reservar o bilhete para assistir: no dia 13 de agosto, na bilheteira instalada na Praça da Republica entre as 20:00 e as 23:00 ou no dia do espetáculo, na bilheteira no Largo frente ao Palácio da Galeria, entre as 20:00 e as 23:00.