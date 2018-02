O programa da Orquestra Gulbenkian inclui ainda as estreias nacionais das peças “Become Ocean”, do norte-americano John Luther Adams, e “Museu das Coisas Inúteis”, do brasileiro Celso Loureiro Chaves.

O concerto, no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), realiza-se no âmbito da parceria “SP-LX”, firmada entre a fundação e a Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo (OSESP), que prevê a encomenda de novas obras a compositores portugueses e brasileiros, com estreias alternadas entre Lisboa e São Paulo, no Brasil.

“Off-Balance” é uma encomenda da FCG ao compositor Luís Antunes Pena, de 44 anos, que se licenciou em Composic¸a~o na Escola Superior de Mu´sica de Lisboa, com Anto´nio Pinho Vargas, e, posteriormente, prosseguiu os estudos na Folkwang-Hochschule, em Essen, na Alemanha, onde estudou composic¸a~o instrumental com Nicolaus A. Huber e mu´sica eletro´nica com Dirk Reith.

O compositor dedica esta peça “a dois dos mais reconhecidos percussionistas nacionais”, Rui Sul Gomes e Nuno Aroso, que serão solistas nesta noite, assinala a FCG.

Segundo a FCG, o compositor descreve a sua obra “como um estudo do ‘desequilíbrio’ entre o humano e o mecânico, o digital e o analógico, o abstrato e o empírico ou ainda entre o discurso e a realidade, a opinião e o facto”.