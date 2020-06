Os concertos acontecerão no dia 20, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, e no dia seguinte, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que reabre de forma simbólica, apenas para convidados.

À Lusa, o maestro Pedro Amaral explicou que os concertos contarão com 40 instrumentistas em palco, cumprindo o distanciamento aconselhado pela Direção-Geral da Saúde, de 1,5 metros entre músicos, alargando para dois metros no naipe de sopros.

“Os músicos não terão máscaras em palco, mas estarão a usá-las antes e depois do concerto e ser-lhes-á medida a temperatura antes de entrarem”, explicou.

Pedro Amaral explicou que os ensaios da orquestra recomeçam no dia 16 e que os músicos estão “sedentos para recomeçar”: “É o primeiro concerto ‘pós-covid’ e para eles tem um grande significado. Estão há tanto tempo fechados e é uma enorme violência”.