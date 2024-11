"Após o lançamento da Rede de Clubes de Leitura no Ensino Superior na primeira edição deste encontro, a iniciativa reúne, agora, elementos dos clubes de leitura em funcionamento e de clubes futuros, assim como estudantes do ensino secundário, num convite à troca de ideias e à partilha de experiências", é referido em comunicado.

Num primeiro momento, esta quinta-feira, os participantes são desafiados "a levar um livro para ler e partilhar impressões sobre o mesmo com os restantes, durante um fim de tarde de convívio".

"A 'festa de leitura' tem início às 16h30 e conta com animação de um DJ. Já na manhã do dia seguinte, a partir das 10h30, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva reúne jovens universitários e alunos do ensino secundário na oficina'Clubes de leitura: experiências em rede', dedicada ao debate de práticas neste tipo de clubes", é também explicado.

Por sua vez, os trabalhos do “II Encontro: o Plano Nacional de Leitura no Ensino Superior” arrancam "na tarde do dia 22 de novembro, estando a sessão de abertura prevista para as 14h00, no auditório da Biblioteca".

Segue-se, a partir das 14h30, a mesa de debate 'Somos jovens e gostamos de ler', que conta com as intervenções de Álvaro Curia – professor universitário e bookstagrammer (“Literacidades”) –, André Paiva – estudante do ensino superior –, Mário Rufino – jornalista, escritor e crítico literário – e Sara Reis da Silva – professora universitária.

Às 15h30, é a vez da escritora e roteirista Patrícia Müller - que participou na criação de diversos projetos de sucesso no panorama audiovisual português (como Madre Paula, Rosa Fogo, Inspetor Max e Morangos com Açúcar) –, estar à conversa com os participantes, numa sessão com o tema “O streaming põe-nos a ler”.

A cerimónia de encerramento, que marca o fim deste encontro no âmbito do Festival Literário Utopia, está agendada para as 16h30.