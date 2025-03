1. Os problemas de um casal de espiões

Black Bag German-Irish actor Michael Fassbender (L) and US-Australian actress Cate Blanchett arrives for the premiere of "Black Bag" at AMC Lincoln Square in New York on March 9, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) créditos: AFP or licensors

O novo thriller de espionagem de Steven Soderbergh, Black Bag, leva a ideia de "confiança no casamento" a um nível de missão impossível. Michael Fassbender e Cate Blanchett interpretam um casal de agentes secretos, mas quando ela é suspeita de traição, a vida doméstica torna-se um verdadeiro campo de batalha – sem explosões, mas com muita tensão psicológica digna da CIA.

Ao invés de perseguições de carro e gadgets futuristas, Black Bag mergulha no lado mais cerebral da espionagem, onde um simples olhar pode ser mais letal do que um tiro. O filme aposta na química irresistível entre Fassbender e Blanchett, num estilo visual muito característico e numa atmosfera de suspense que nos faz duvidar de tudo. Com Soderbergh no comando, no mundo dos espiões, o maior perigo pode estar sentado ao nosso lado no sofá.

O filme estreou esta semana nas salas de cinema portuguesas.

Cobra Kai créditos: DR

2. O adeus a Cobra Kai

Passou um mês e chegámos lá agora. O final de Cobra Kai marca o desfecho de uma jornada épica que começou... com um episódio de How I Met Your Mother! Tudo começou quando o legendary Barney Stinson declarou que Johnny Lawrence era o verdadeiro herói de Karaté Kid, reacendendo o debate na internet e, eventualmente, inspirando a série. O resultado? Um dos maiores sucessos da Netflix, trazendo de volta Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) para uma nova geração de fãs.

Ao longo das temporadas, Cobra Kai brindou-nos com rivalidades intensas, combates cheios de nostalgia e até momentos emocionantes entre mestres e alunos. Para além disso, mostrou que a vida adulta é basicamente um grande torneio de karaté sem regras (e com contas para pagar). Agora, com o seu desfecho, a série deixa um legado poderoso: resgatou os anos 80, provou que toda a história tem dois lados e reforçou que o verdadeiro caminho do karaté é… não ser um idiota.

1923 Harrison Ford e Helen Mirren em 1923, a prequela de Yellowstone

3. O regresso ao passado de “Yellowstone”

O regresso de 1923 para uma segunda temporada traz de volta a saga épica da família Dutton num dos períodos mais turbulentos da história americana. Parte do universo de Yellowstone, esta prequela mostra como os antepassados de John Dutton enfrentaram desafios brutais para manter o seu rancho de pé, desta vez no meio da Grande Depressão e do caos que antecede a Segunda Guerra Mundial.

Com Harrison Ford e Helen Mirren a comandar o elenco, 1923 eleva o drama familiar a um novo nível, misturando tiroteios, traições e uma luta incansável pela sobrevivência no Velho Oeste. Enquanto Yellowstone nos mostra os conflitos modernos dos Dutton, 1923 volta atrás para revelar as raízes da sua resiliência – e, claro, lembrar-nos que ser dono de um rancho nunca foi (nem será) tarefa fácil. Com o regresso da série, os fãs podem esperar mais intrigas, mais sangue derramado na terra de Montana e, acima de tudo, mais razões para nunca subestimar um Dutton.

Os novos episódios estão disponíveis todas as semanas na SkyShowtime.