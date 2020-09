Ainda na não-ficção, mas pela Objectiva, o novo livro de Helena Sacadura Cabral, “ABC da Vida”, apresenta a forma de estar no mundo da autora através de um “abecedário vivo daquilo que somos e fazemos”, enquanto na área internacional a chancela apresenta “1755 – O Mal Sobre a Terra”, uma ‘viagem’ à Lisboa de 1755 e a “um dos momentos mais marcantes da modernidade” pela mão da historiadora brasileira Mary del Priore, além de “O Que os Números Escondem”, de Tim Harford, uma obra que nos “ensina a interpretar os números com eu somos confrontados e influenciam a nossa forma de ler o mundo”.

No ano em que Amália Rodrigues faria 100 anos, em julho, a Suma de Letras apresenta “Amália – Uma Biografia Ilustrada”, que conta “a história da maior fadista portuguesa, com pormenores desconhecidos e histórias curiosas”, investigadas e recolhidas pela jornalista Andreia Costa, e ilustradas por Ana Rita Lima.

No ramo da culinária, a Arena é a chancela da Penguin que traz “Papinhas da Xica – Receitas em Família”, da atriz e nutricionista Sandra Santos, com “dicas para motivar as crianças a terem uma relação mais saudável, prazerosa e próxima com os alimentos”, além de “Bolos e Pão Para Todos”, da chef pasteleira Rosa Cardoso, e “Healthy Bites – Edição Marmitas”, com sugestões de Teresa d’Abreu para refeições saudáveis para fazer em casa e levar para o trabalho.

Também da Arena chega o “Diário de Uma Influencer Falhada”, de Paula Cordeiro, que mostra o ‘outro lado’ do novo mundo dos influenciadores digitais através da sua história pessoal (e falhada) de quando criou uma página no Instagram para provar que era possível reinventar-se profissionalmente.

Na área infantojuvenil, destaca-se na “Splash – Uma história de misturas coloridas”, um livro “sobre a cor, a tolerância e a aceitação da diferença” que venceu o prémio de melhor livro infantil FCGB (The Federation of Children’s Book Groups) em 2019, que chega através da Nuvem de Letras, a mesma chancela que apresenta o primeiro livro do Dalai Lama, “Sementes da Compaixão”.

Também na literatura infantojuvenil, a Nuvem de Tinta reservou, para a reentrada deste ano, em outubro, “Histórias de Adormecer Para Raparigas Rebeldes – 100 Mulheres Imigrantes que Mudaram o Mundo”, de Elena Favilli, assim como “Contos Arrepiantes da História de Portugal #2: Descobrimentos Desgraçados”, de Rui Correia, António F. Nabais e Hélio Falcão.