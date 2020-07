José Cid em Alta Fidelidade

José Cid dá a conhecer as histórias por detrás das suas canções de sucesso, numa conversa intimista com Vasco Palmeirim.

Às 22h30, na RTP1.

Inauguração da exposição "Câmara de ar"

Uma mostra de desenho da autoria de Sofia Coelho.

Até 13 de setembro.

15:30 - Solar dos Zagallos, Almada.

9.ª edição da LandArt Cascais 2020

Mostra bienal de arte na paisagem natural que apresenta obras de Filipe Feijão, Ilda David, Manuel Rosa, Maria José Almeida e Telmo Silva. Os artistas partiram da temática: sítio e não sítio. Com curadoria de Luísa Soares de Oliveira, a organização é da Fundação D. Luís I e da Câmara Municipal de Cascais.

Até 06 de setembro.

10:00 - Quinta do Pisão, Cascais.

40. ª Feira do Livro de Viana do Castelo

Com o centenário do nascimento de Rúben A. em destaque, a edição deste ano privilegia os meios digitais, apresentando um programa que inclui uma conferência, a inauguração de duas exposições, teatro, a apresentação de livros, dramatizações e leituras, animação infanto-juvenil, transmitindo através das redes sociais variados eventos.

Até 1 de agosto.

Fundação Júlio Resende inaugura duas novas exposições

"Intervalo - Antes e depois, o desenho" resulta de uma iniciativa conjunta, da Fundação Júlio Resende ed a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto que têm vindo a mostrar o trabalho dos estudantes de Práticas do Desenho, da Licenciatura em Artes Plásticas, desde 2011.

No mesmo dia inaugura também " A Pesca da Lula- Hibridação Gráfica e Narração" de Daniel Silvestre, que é uma narrativa em banda desenhada que parte de uma série de entrevistas ao seu avô materno e ficciona sobre a sua vida ligada ao mar.

Até 19 de setembro.

16:00 - Sala de Exposições Temporárias do Lugar do Desenho- Fundação Júlio Resende.

Cinema: João Lopes apresenta "To Kill a Mockingbird"

O filme de Robert Mulligan (1962; "Na Sombra e no Silêncio" é o título português), adaptação do livro homónimo de Harper Lee (a edição portuguesa com o título Mataram a Cotovia) protagonizado por Gregory Peck, Mary Badham, John Megna, Phillip Alford, Brock Peters, Frank Overton, Robert Duvall é apresentado pelo crítico e professor de cinema João Lopes. O filme é apresentado no âmbito do ciclo “A Propósito do Racismo e da Escravatura”.

21:30 - Cinema Nimas.

Concerto em livestreaming de LiftOff Duo

O Hot Club Portugal prossegue os concertos em livestreaming - Hot@home - disponiveis na plataforma Crowdcast, podendo assim serem visualizados em diferido.

Concerto de LiftOff Duo (Jeffery Davis, vibrafone; Óscar Graça, piano) em directo do Hot Clube a partir das 22:00.

Inauguração da exposição "Fossil"

Uma apresentação inédita na Europa desta exposição e filme do cineasta australiano James Newitt. "Fossil", o filme que foi uma encomenda da Art Gallery of New South Wales em Sidney para a exposição “The National 2019: New Australian Art” e que foi inteiramente filmado nas Carpintarias, estreia-se agora na Europa em formato de instalação que percorre vários espaços do Centro Cultural: No seu Piso 0, será projetado o filme na íntegra em grande dimensão e no Piso -1 haverá uma instalação imersiva, alusiva ao ambiente que deu origem a Fossil.

Até 29 de agosto.

12:00 / 20:00 - Carpintarias de São Lázaro – Centro Cultural, Lisboa.

Inauguração da exposição "velvetnirvana"

Com obras da Coleção António Neto Alves e curadoria de Miguel von Hafe Pérez, a mostra desenrola-se num arco cronológico que se estende de 1965 (ano das primeiras aparições públicas dos Velvet Underground) a 1994 (morte de Kurt Cobain dos Nirvana), explorando o universo iconográfico dessas décadas.

Até 27 de setembro.

14:30 / 19:00 - Galerias Municipais, Pavilhão Branco (Campo Grande, 245, Lisboa)

Exposições "19_20" e "A Failed Entertainment #2 – A nuvem que se tornou osso

O Projecto Travessa da Ermida inaugura simultâneamente as exposições individuais "19_20" de Sandra Baía, e "A Failed Entertainment #2 – A nuvem que se tornou osso" de Francisco Queirós.

A mostra de Sandra Baía, integra a programação regular do espaço expositivo interior da Ermida N. Senhora da Conceição, consistindo numa instalação de objectos escultóricos, enquanto a de Francisco Queirós, corresponde ao segundo momento do programa A Failed Entertainment, um projecto curatorial desenvolvido por Ana Anacleto para o espaço De Porta a Porta da Ermida.

Até 22 de agosto

14:00 / 18:00 - Ermida de N. Srª. da Conceição (Travessa do Marta Pinto 21, Lisboa)

Concerto dos solistas da Orquestra Sinfónica do Porto

O Trio de oboés e o Quintetos com harpa, flauta e oboé interpretam obras de Ludwig van Beethoven, Johann Christian Bach e Albert Roussel.

18:00 - Sala Suggia, Casa da Música, Porto.

Ciclo de música "Verão: O Melhor dos Mundos Possíveis"

O centro Cultural de Belém inaugura a sua programação de verão ao ar livre com concertos, todos os fins de semana, de agrupamentos de jazz, funk, música de tradição clássica europeia, rock cantado em português (e não só), num programa diverso.

Até 12 de setembro.

Programa:

Concerto de Filipe Sambado.

21:00 - Praça CCB, Lisboa.

Concerto de Rui Massena

O pianista e compositor apresenta um espetáculo acústico, em trio, em que as notas do seu piano são acompanhadas por dois instrumentos de corda.

22:00 - Cineteatro Avenida, Castelo Branco.

Concerto de Mafalda Veiga

A cantora apresenta o espetáculo “Crónicas da Intimidade uma Guitarra Azul”.

21:30 - Cineteatro de Estarreja.

12.º Festival ao Largo

Nesta edição, a primeira da responsabilidade de Elisabete Matos, o Millennium Festival ao Largo apresenta uma programação musical centrada como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos (Coro TNSC), que asseguram um total de seis concertos e uma programação especialmente eclética, direcionada a diferentes públicos: metais e percussão, orquestra de cordas, música de câmara, filme com música ao vivo e repertório coral.

Duas estreias da Companhia Nacional de Bailado, a par de espetáculos de música, teatro e cinema, são propostas da edição deste ano do Festival Ao Largo, que se realiza no Palácio da Ajuda.

Até 25 de julho.

Programa:

O Coro do Teatro Nacional São Carlos, acompanhado pela soprano Alexandra Bernardo e o barítono Luís Rodrigues, e sob a direção musical de Joana Carneiro, interpreta obras de Franck, Mozart e Fauré.

21:30 - Palácio da Ajuda, Lisboa.