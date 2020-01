"Quanto sabemos, eu e a minha editora, um projeto destes nunca foi feito em Portugal. Mesmo no estrangeiro, não conhecemos muitos casos. Porque autores a ler acontece em excertos, mas ler em voz alta, ao longo do ano, um livro com mais de 400 páginas, é um trabalho que exige uma grande perseverança", avançou à agência Lusa o escritor Joel Neto.

A partir de hoje, e em todas as sextas-feiras ao longo de 2020, a obra "Meridiano 28" passará do papel para a versão digital através de 52 episódios semanais.

O autor açoriano caracteriza a iniciativa como uma "aventura absolutamente louca", que não terá nenhuma "retribuição direta a não ser o eventual gosto do ouvinte", até porque os episódios serão disponibilizados gratuitamente.

"Essas coisas não dão dinheiro, são apenas por gosto, por isso não é fácil recrutar um autor para isto. Mas eu vou fazer este esforço com muito gosto e vou levá-lo até ao fim e espero que os leitores adiram, porque será esta a minha retribuição", assinala.

O projeto permite ao autor satisfazer o "gosto" de "ler em público", enquanto aproveita as "novas possibilidades de comunicação" para fomentar uma "relação tão próxima quanto possível" com os leitores.

"Tenho a convicção de que se a literatura for em busca das pessoas tem uma possibilidade maior de chegar a mais gente sem ter de sacrificar o seu conteúdo", considera.

Publicado em 2018, "Meridiano 28" vê a ação desenrolar-se entre as cidades de Lisboa e Faial (com passagens por Nova Iorque e Praga), abordando a paz vivida entre as comunidades inglesas e alemãs naquela ilha açoriana enquanto desenvolviam a telegrafia submarina durante a II Guerra Mundial.