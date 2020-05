Diz-se que o que importa não é como se começa, mas sim, como acaba. Dado que hoje é quinta-feira, porque não terminar o penúltimo dia da semana com a sexta edição do festival “Guitarras ao Alto”?

Este evento, que conta com a parceria da Antena 3, tem por hábito juntar dois guitarristas por cada noite do festival.

Hoje, serão Tó Trips e Filho da Mãe, que, através das cordas das guitarras, irão celebrar a cultura alentejana. No que diz respeito à moderação do evento, esta será feita por Isilda Sanches.

“Guitarras ao Alto” irá passar em Live Streaming no canal de YouTube da Antena 3, às 21h30 de hoje e dos dias 14, 21 e 28 deste mês. Se está curioso para saber o programa completo, clique aqui.

Aproveitando ainda o ritmo, partimos para outras sugestões.

Música

The Spectacular Cabaret Fest

A que horas: 21h00

Onde: Os detalhes serão dados mediante o pagamento de um donativo, que tem o valor mínimo de 5 euros e que deve ser feito através deste link. Depois de o donativo estar concluído, deve ser enviado o comprovativo do pagamento para o email thespectacularcabaretfest@gmail.com, que, mais tarde, lhe irá enviar um código e todos os detalhes para assistir ao espetáculo.

Nota: O valor mínimo de 5 euros corresponde apenas a um dia de espetáculo. O festival ainda irá ter lugar nos dias 15 e 23 de maio, por isso, se quiser assistir aos três dias, o valor mínimo é de 10 euros. O The Spectacular Cabaret Fest, que conta com artistas de todo o mundo, promete celebrar o Circo, o Burlesco, a Magia e a Dança de forma única. Para não perder, não se esqueça dos passos acima mencionados.

______

Concerto Filipa Sousa

A que horas: 21h30

Onde: Instagram do Teatro das Figuras

Nota: Este concerto é uma iniciativa do Teatro das Figuras, que detém o programa “Figuras em Casa”. Hoje é a vez de Filipa Sousa, que, depois de 20 anos de carreira, decidiu lançar, em 2019, o seu primeiro álbum a solo, “Acreditar”. E são temas desse disco, que hoje irá cantar às 21h30.

Cinema

Exibição do filme “Noite Fria em Castelo Branco”

A que horas: 21h30

Onde: No facebook do Cine Clube de Avanca

Nota: Nesta curta metragem de Luís Diogo, três atores ensaiam uma cena, a partir da sua casa. Esta iniciativa foi desenvolvida pelo Cine-Clube de Avanca em parceria com o Cine Teatro de Estarreja.

Aulas e Worshops

Ciclo de Masterclasses: O Enigma Sophia

A que horas: 21h00

Onde: No facebook do Município de Oeiras.

Nota: Esta iniciativa trata-se de um ciclo de masterclasses sobre Sophia de Mello Breyner. O objetivo é dar um conhecimento mais aprofundado sobre uma das maiores poetas do século XX e a sua obra. Este evento já começou no dia 05, mas não se preocupe que ainda vai a tempo de apanhar a matéria — afinal, este ciclo de masterclasses irá decorrer até 04 de junho. Para saber mais informações, basta consultar a página de facebook do Município de Oeiras.

______

Os Ex-líbris do Jazz- À Descoberta de 12 discos históricos

A que horas: Terças e quintas-feiras das 18h00 às 18h30

Onde: Os detalhes são transmitidos, através da inscrição, que pode ser feita aqui.

Nota: O curso é composto por 12 sessões e cada uma será sobre um disco. A primeira será sobre o «Kind of Blue» (1959) de Miles Davis. Quem o irá apresentar e contar a sua história é João Moreira dos Santos, autor do programa de rádio “Jazz A2” (na Antena 2). Para este curso é necessário um pagamento, que vai dos 90 aos 100 euros. Para mais informações, clique aqui.

Conversas

Os Segredos dos Serial Killers - Live Talk + sessão de perguntas e respostas

A que horas: 19h00

Onde: Os detalhes do live stream serão dados após a inscrição, que pode ser feita aqui.

Nota: Esta iniciativa foi organizada pela Fever e tem como objetivo dar a conhecer as “histórias mais terríveis e arrepiantes”, contadas pelo criminologista José Oliveira.

Se tem curiosidade em saber qual o modus operandi de um serial killer (assassino em série) e como funciona a sua mente, só tem de fazer a sua inscrição. Esta terá um custo de cinco euros.