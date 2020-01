A comédia negra de Bong Joon-ho venceu na principal categoria, melhor elenco, para a qual estavam indicados “O Irlandês”, de Martin Scorsese, “Era uma vez… em Hollywood”, de Quentin Tarantino, “O Escândalo”, de Jay Roach, e “Jojo Rabbit”, de Taika Waititi.

“Muito obrigado. É uma grande honra. Apesar do título ‘Parasitas’, esta história é sobre coexistência e como podemos viver todos juntos”, disse o ator Song Kang-ho.

“Parasite”, que no ano passado venceu a Palma de Ouro no festival de Cannes, tornou-se o primeiro filme em língua não inglesa a vencer o prémio máximo do Sindicato dos Atores dos EUA.

O filme, que reflete sobre a desigualdade e os efeitos nocivos do capitalismo, passou pelas telas como um ‘furacão’ e conta com seis nomeações para os Óscares, incluindo melhor filme e melhor realizador.

A 26.ª edição dos prémios SAG, realizada em Los Angeles (EUA), certificou também Joaquin Phoenix (“Joker”) e Renée Zellweger (“Judy”) como favoritos ao Óscar de melhor ator e melhor atriz, respetivamente.

Phoenix elogiou Leonardo DiCaprio e Christian Bale, nomeados para a mesma categoria, e lembrou em palco o falecido ator Heath Ledger, que também interpretou a personagem ‘Joker': “Estou aqui por causa do meu ator favorito, Heath Ledger”, disse.

Laura Dern (“História de um Casamento”) e Brad Pitt (“Era uma vez em… Hollywood”) foram distinguidos como melhores atores secundários.

No campo da televisão, “The Crown” venceu o melhor elenco em série dramática e Peter Dinklage, com “Game of Thrones”, e Jennifer Aniston, com The Morning Show, foram distinguidos como melhores atores.

Phoebe Waller-Bridge, aclamada por “Fleabag”, arrecadou o prémio de melhor atriz de comédia.

O prémio de carreira foi entregue este ano a Robert De Niro, de 76 anos, que recebeu a distinção pelas mãos de Leonardo Dicaprio.