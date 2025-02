Patrícia Reis junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 27 de fevereiro, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "A Desobediente - Biografia de Maria Teresa Horta", publicada pela Contraponto.

Antes do encontro, a autora conta ao SAPO24 que a ideia para este livro surgiu através de "um convite do editor da Contraponto, Rui Couceiro. Eu tinha terminado a dissertação de mestrado sobre a Maria Teresa Horta e pareceu-me a figura mais singular para um trabalho desta natureza".

Publicado em março de 2024, "o livro tem sido recebido com imensa generosidade e com entusiasmo. Os leitores consideram que as cinco partes do livro fazem sentido, que a contextualização dentro do cenário da História de Portugal e do mundo é crucial para o entendimento de quem foi a Maria Teresa Horta e demonstram comoção com alguns aspetos da vida pessoal da Teresa que eram, até agora, desconhecidos", diz Patrícia Reis.

"Se esta biografia permitir que mais pessoas leiam a obra da Teresa, a minha missão está cumprida. Esse era o propósito, dar a conhecer a vida de alguém que fez tanto pela literatura, pelo jornalismo, pelo feminismo", acrescenta.

Livro: "A Desobediente - Biografia de Maria Teresa Horta" Autor: Patrícia Reis Editora: Contraponto Data de Lançamento: março de 2024 Preço: € 20,90

Mais do que uma narrativa biográfica, "esta obra é uma conversa íntima, em vários momentos sussurrada ao ouvido, com uma mulher, poetisa, mãe, ativista política e uma das vozes mais influentes e inquebrantáveis de Portugal", lê-se na sinopse do livro.

Num mundo com tanto motivo de distração, a leitura ainda é ponto de encontro. "É crucial para promover pensamento, para incomodar, para nos suscitar perguntas que o mundo veloz das redes sociais não permitem".

Por isso, se a autora tivesse de viver dentro de um livro, a escolha seria "A ilha do Tesouro". O motivo? "Não resisto a querer ser pirata", confidencia.

Para o clube, Patrícia Reis mostra-se "contente" e espera "que a sessão seja animada e com conversa partilhada".

