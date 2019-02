Contactada pela agência Lusa, a coordenadora do museu dedicado à obra da pintora, Catarina Alfaro, indicou que 2019 e 2020 "vão ser anos muito importantes no percurso expositivo da artista no Reino Unido", onde reside.

De acordo com a curadora e investigadora da obra de Paula Rego, estão previstas exposições na Jerwood Gallery (13 de maio a 22 de outubro deste ano), na Milton MK Galllery (junho), na Scottish National Gallery (23 de novembro a 26 de abril de 2020) e no Irish Museum of Modern Art (25 de maio de 2020 a 01 de novembro de 2020).

Está também prevista uma outra exposição da artista em Madrid, no CEART - Centro de Arte Tomás y Valiente.

"A Paula Rego continua a trabalhar no seu atelier, e está a desenvolver trabalho em formatos diferentes da pintura e do desenho. Serão uma bela surpresa", revelou, sobre a artista portuguesa radicada no Reino Unido.

Quando às exposições previstas para a Casa das Histórias - que este ano completa uma década de existência - entre julho e novembro deste ano será apresentada a mostra "Paula Rego: Obra Gráfica", com curadoria de Catarina Alfaro.

Apesar de Paula Rego ter realizado gravuras enquanto jovem estudante da Slade School of Fine Art, entre 1952 e 1956, só a partir do final dos anos 1980 inicia consistentemente esta prática que inclui, para além da ponta-seca, água-forte e água-tinta, litografia e serigrafia.

A utilização das técnicas da gravura "permite-lhe multiplicar as histórias, a partir do desenvolvimento de séries temáticas, intensificando todo o seu sentido narrativo, através de desdobramentos e intersecções imagéticas", segundo a curadora.