O festival RTP Andamento, de entrada gratuita, está marcado para 15 de setembro, na Alameda D. Afonso Henriques, e inclui sete concertos com “grandes nomes da música em português”, de acordo com informação disponível no ‘site’ da estação pública de rádio e televisão.

Pedro Abrunhosa e os Comité Caviar, que encerram o festival (às 21:00), “vão celebrar os 25 anos do disco ‘Viagens’ com um concerto muito especial”.

“Viagens”, que foi editado em 1994 e reeditado em 2014, aquando do 20.º aniversário, impôs-se como um dos maiores sucessos de Pedro Abrunhosa. É um disco marcado pelo jazz e pelo funk, com temas como “Tudo o que eu que te dou”, “Socorro”, “Não posso mais” e “É preciso ter calma”, e que valeu ao músico a tripla platina, correspondente na altura a cerca de 140.000 discos vendidos.

No festival Andamento RTP, as atuações começam às 11:30, com Xana Toc Toc, e prosseguem até às 23:00. Pelo palco irão passar os BMRNG (14:00), grupo formado pelos vencedores do programa da RTP1 La Banda, o ‘raper’ Dillaz (15:00), Selma Uamusse (16:30), Salvador Sobral (18:00) e António Zambujo (19:30)