Após 20 anos, Cabrita Reis, o “artista clássico”, como se autodefine porque “rejeita agendas”, traz ao Porto um “apanhado da sua história pessoal.

“Um olhar inquieto consiste numa única peça de grandes dimensões, que abarca a totalidade da ala esquerda de Serralves, no seu primeiro andar e na parte debaixo”, com quatro salas ocupadas por painéis construídos pelo artista no seu ateliê em Lisboa, entre o dia 19 de agosto e finais de setembro deste ano, com a colaboração de uma equipa de jovens artistas a quem pediu ajuda para trabalhar as 100 peças da obra única.

Apesar das 100 peças estarem dissociadas umas das outras, estão colocadas de uma forma que leva o espectador para um “relativo labirinto”, de forma a convidar as pessoas a sentirem liberdade de poder organizar e desenhar os seus passos ao longo da exposição sem qualquer ordem, sem qualquer hierarquização, explica o artista.

“As pessoas podem estar uma manhã inteira a ver um detalhe de um painel e podem ver em cinco minutos o resto da exposição”, conclui.

Entre as 100 peças, o visitante descobre, por exemplo, painéis de fotografias instantâneas sobre paisagens, frutas ou flores, que o artista costuma captar quase como uma ”obsessão”, como explica, e como sendo um “exercício na ajuda da construção da obra”.

Ao longo da nova exposição de Pedro Cabrita Reis, o visitante descobre também uma escada fixada ao painel e que, segundo o artista, foi utilizada na apanha da azeitona, um trabalho na terra que gosta de fazer apanhando à mão cada bago, sem varejar a oliveira para não a ferir.

A agricultura é, aliás, um tema recorrente na exposição e na vida do artista, podendo comprovar-se como se descobre um molho de videiras secas e recolhidas no final de uma vindima, como revelou Cabrita Reis, autodefinindo-se como um “agricultor de subsistência no sentido da própria vida”.

A exposição de Cabrita Reis fica em Serralves até ao próximo dia 22 de março de 2020.