Exceções podem ser as canções “Dente de Leão” e “Nunca Falo Demais”, “que têm muitos sintetizadores e detalhes”.

“A ideia dói sempre que a canção sobressaísse o melhor possível. Só ouvir a voz e qualquer coisa de bonito a acompanhar“, argumentou.

“À partida a tentação é sempre acrescentarmos alguma coisa, porque o pouco nunca chega, é a sensação que dá, mas neste disco fiquei convicto, precisamente, do contrário”, acrescentou.

Sendo o seu primeiro disco a solo, Pedro Tróia afirmou que “não fazia a mínima ideia ao que queria soar”, podendo “pegar em dois ou três guitarristas que acompanhem fadistas e fazer um disco assim” ou até “pegar numa banda punk e acompanhar-me nas minhas canções”.

“Estava muito dividido se queria ir pelo lado do fado, da música eletrónica, do punk, do rock, estava muito perdido e o Tiago Brito acabou por ter uma visão e uma compreensão das canções que deixou o registo um bocado em aberto, e o título do disco, ‘Depois Logo se Vê’, expressa isso mesmo”, afirmou.

“Isto é o que sou neste momento, e o que vem a seguir pode ser muita coisa, vamos ver o que acontece”, declarou.

O disco é apresentado no dia 13 em Lisboa, no Musicbox.