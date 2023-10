O pimento Pepper X foi oficialmente eleito como o mais picante no mundo do mundo, substituindo o atual recordista Carolina Reaper.

Ambas as variedades foram criadas pelo norte-americano Ed Currie – o que significa que este recordista quebrou o seu próprio recorde.

O Pepper X tem sido uma obsessão de uma década do produtor de picantes, que demorou 10 anos para conseguir cultivar este fruto entre as primeiras experiências até ao registo. Pelo meio, ainda fez cinco anos de testes para provar que se tratava de uma planta distinta com um fruto diferente.

Segundo o canal britânico SkyNews, o fruto é o cruzamento do pimento Carolina Reaper e um pimento que um amigo ofereceu ao recordista vindo da zona do Michigan. Apenas cinco pessoas provaram o pimento resultante desta combinação condimentada.

O canal sublinha que o Pepper X é amarelo-esverdeado e carrega um sabor de terra quando se liberta o picante.