Peu é Pedro — e já foi o Peuzinho. Toda a gente o trata da primeira forma, apenas o pai e a mãe fogem ao petit nom. Não se recorda de como surgiu, mas é assim que é reconhecido — e se reconhece. Trinta e um anos, pai de um menino de quatro e de uma menina com um mês, é de Lisboa com raízes em Tomar e em Goa, na Índia. Estudou História, com especialização em História da Arte, e trabalha numa leiloeira.

A música faz parte sua vida, desde que se lembra. "A minha família sempre foi muito musical e por isso desde pequenino sempre me habituei a ouvir música". "Os meus pais e os meus irmãos sempre gostaram de coisas muito variadas, do fado à música francesa". Mas o fado, conta, é uma "paixão" que herdou sobretudo da mãe e do seu gosto pela música portuguesa. Gosto que foi "evoluindo". A partir de Amália Rodrigues ou de Hermínia Silva foi descobrindo "novas vozes". "Hoje temos um mundo muito musicado, era estranho se fechássemos os ouvidos ao que se passa à nossa volta", diz.

A partir dos 17 anos começou a frequentar casas de fados com os amigos. "Foram muitas as vezes que em vez de sairmos à noite, íamos aos fados". Esse período marcou-o. "Aí fiz os grandes amigos da minha vida", recorda o finalista do Festival da Canção. Nunca editou nenhum material e os únicos registos que existem podem ser encontrados na Internet, especialmente no YouTube. Como a Internet, o fado também não tem fronteiras. Prova disso é o facto de a música já o ter levado a Cabo Verde, a convite da antiga primeira dama Adélia Pires, ou à Roménia, para a Capital Europeia da Cultura, em Sibiu 2007.

"Farto-me de cantarolar, a música faz parte do meu dia-a-dia. Até me dizem: 'quando é que este miúdo se cala'", partilha em tom de brincadeira. "Canto muito na rua. Até sou conhecido no caminho do trabalho-casa-trabalho por estar sempre a cantar", acrescenta. E canta de tudo, até o tema que leva ao Festival da Canção.



Mas não o faz só na rua. Peu diz cantar também para os filhos. Acha importante fazê-lo, porque o ritmo também ensina. É a única situação em que lhe dizem que devia cantar mais: "a minha mulher diz que eu canto pouco". Pouco ou muito, são certamente eles quem já o ouviram cantar mais vezes o tema do Festival.



A fé tem também bastante importância na sua vida. "É muito definidor daquilo que sou", diz. Na conversa, recordámos um momento passado numa outra reportagem do SAPO24. Falámos sobre o Faith's Night Out que se realizou na véspera da primeira semifinal do Festival da Canção e é organizado pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora. Peu não sabia, mas Carlota Leitão, a apresentadora da edição deste ano, fez questão de salientar que seria ela a conduzir o evento e não Peu Madureira precisamente pelos seus compromissos "festivaleiros". "Hoje não está cá porque vai cantar no Festival da Canção. Votem nele amanhã", disse logo a abrir o conjunto de conversas sobre fé. Peu riu-se. Conta que se juntou às Equipas com 18 anos, na altura em que entrou para a Faculdade. "Ajudaram-me muito na minha orientação espiritual e formação pessoal", conta.

"Pensei que morria naquele palco"

Peu e Diogo Clemente, o compositor do tema "Só Por Ela", são amigos há vários anos e conheceram-se num casamento de uma amiga comum onde o fadista cantou. "No fim, veio dar-me os parabéns e dizer que tinha gostado muito da minha voz", conta. Os dois acabaram por fazer um projeto juntos sobre vozes da cidade apresentado no Festival Caixa Alfama.