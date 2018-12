No Auditório Nacional de Música, em Madrid, António Rosado, acompanhado pela OSML, vai interpretar “Noches en los Jardines de España”, de Manuel de Falla.

A OSM interpreta ainda, neste concerto, a versão original de “Petrushka”, de Igor Stravinsky, datada de 1911. A segunda parte é preenchida pela Orquestra da Rádio Televisão Espanhola, sob a direção de Miguel Ángel Gómez-Martínez, que interpreta “Paraísos Artificiais”, de Luís de Freitas Branco, e “Quadros de uma Exposição”, de Modest Mussorgsky, segundo orquestração de Maurice Ravel.

Este concerto na capital espanhola realiza-se no âmbito do protocolo de intercâmbio assinado pelas duas orquestras, em junho do ano passado, e renovado a 09 de junho último.

Este protocolo materializa-se, entre outras iniciativas, no intercâmbio de concertinos entre ambas: no passado dia 16 de fevereiro, a violinista Ana Pereira, da Metropolitana, tocou com a Orquestra Sinfónica da RTVE, em Madrid, e, em setembro do ano passado, o violinista Miguel Borrego, da Sinfónica da RTVE, atuou no concerto inaugural da temporada 2017/2018 da Metropolitana, em Lisboa.