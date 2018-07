O festival vai decorrer durante cinco dias, até terça-feira, 24 de julho, na “Eurocidade Valença-Tui”, sob o tema “Women Sound”, com o objetivo de dar mais visibilidade às compositoras e às mulheres-intérpretes, vai contar com mais de 20 propostas culturais e de lazer, e quatro intérpretes portugueses, como António Oliveira, Maria Ana Bobone e Fernando Miguel Jalôto.

O primeiro dia do International Keyboard Festival & Masterclass (IKFEM) conta igualmente com as atuações de Najla Shami com “Latitudes”, de Andrea González, diretora do festival, que vai interpretar repertório de Ludovico Einaudi, e com o grupo de música eletrónica e art-pop, Ghost Beast, que vai estrear o seu álbum “Winter’s Horas”.

Na abertura do festival será feita uma homenagem às vítimas da explosão na fábrica de material pirotécnico em Tui, em maio.

No sábado, dia 21, o IKFEM, muda a localização para a Fortaleza de Valença do Minho e terá atuações do pianista António Oliveira, com “Diálogos de Género”, da fadista Maria Ana Bobone, que apresenta “Piano & Fado”, do Dúo Xistra, com um repertório para flauta e acórdão, e, por último, com os contadores de histórias musicais Touporroutou.

No domingo, mantém-se a localização na margem portuguesa do rio Minho, e destaca-se a homenagem a Eugenia Osterberger, pela pianista Beatriz López-Suevos, que, com a soprano Susana de Lorenzo e a investigadora Rosario Martínez, dá a conhecer a obra da compositora e pianista galega, num concerto comentado.