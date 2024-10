Uma pequena casa com pinturas eróticas nas paredes é a mais recente descoberta nas ruínas da antiga cidade romana de Pompeia, avança o The Guardian.

De acordo com alguns especialistas, a moradia que tem o nome "Casa de Fedra", em homenagem à rainha mitológica de Atenas, mostra não só as mudanças nos estilos arquitetónicos no primeiro século d.C., como o gosto que os moradores de Pompeia tinham pela arte.

Uma das pinturas a cores nas paredes retrata um encontro sexual entre um sátiro e uma ninfa, e outra mostra Fedra e o seu enteado Hipólito, que, segundo a lenda grega, foi acusado pela madrasta de abuso sexual por ter rejeitado os seus avanços, seminus.

Já outra das pinturas mostra outros deuses, que se acreditam ser Vénus e Adónis.

Apesar do seu pequeno tamanho, a casa "impressiona-nos pelo alto nível de decorações de parede", disse o Parque Arqueológico de Pompeia em comunicado, acrescentando que as pinturas eram semelhantes às encontradas noutras casas e espaços públicos de Pompeia.

No entanto, ao contrário de outras casas na cidade antiga, que foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., a casa não foi construída em torno do átrio tradicional, típico da arquitetura romana do século VI a.C.

Uma das pinturas mais impressionantes da época foi encontrada numa residência conhecida como a "Casa dos Vettii", que pertencia a dois homens libertados da escravidão, que foi descoberta bastante preservada durante escavações no final do século XIX.

A pintura estava na parede da entrada da casa e mostrava Príapo, o deus da fertilidade e da abundância, nu, ao lado de um saco cheio de dinheiro, que se acredita simbolizar a riqueza acumulada pelos homens.

Também foram descobertas outras obras de arte, incluindo uma estátua, na "Casa do Bracelete de Ouro", uma das casas mais ricas de Pompeia, que representava um jovem a servir o seu mestre.