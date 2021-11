O Natal é uma época reconhecida pelas várias ações de solidariedade, muitas vezes dedicada a fazer cumprir sonhos e desejos para lá do que se poderia alcançar. Terá sido neste espírito que a cantora P!nk interpelou Cristiano Ronaldo na rede social Twitter, na quinta-feira, para pedir ajuda ao número 7 do Manchester United para tornar mais feliz o Natal de várias crianças desfavorecidas que têm o capitão da seleção portuguesa como ídolo.

"Olá, Cristiano. Estou a apadrinhas um grupo de crianças para o Natal deste ano e elas não querem mais nada para além de uma camisola tua. Elas não têm muito, mas estou determinada a fazer isto acontecer. Podes mandar algumas camisolas e mudar as suas vidas? Eu sei que fazes coisas maravilhosas o tempo todo, mas...", escreveu a norte-americana.

Hi @Pink - am happy to help - I will organise some signed shirts for these kids no problem.

Congratulations on making this happen!

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2021