Rosa Cabral explicou que o processo artesanal para produzir os fósseis doces obrigou “a ensaiar várias receitas” e “a fazer várias degustações” até alcançar o objetivo final: “uma bolacha confecionada sem exageros de açúcar, nem de sal”, que represente um produto natural que possa ser apreciado pelos turistas e locais.

"Os ingredientes baseiam-se só em manteiga, mel, farinha, especiarias e há ainda um segredo: o licor de vinho abafado, feito por mim", explicou, confiante numa "boa aceitação no mercado" deste novo produto.

Os biscoitos foram apresentados recentemente ao público na Casa dos Fósseis e a criação deste produto levou ao estabelecimento de uma parceria entre a pastelaria e o Geoparque Açores.

"O objetivo é, acima de tudo, dar visibilidade ao património natural da ilha de Santa Maria e, neste particular, por ser a única no arquipélago onde se podem observar fósseis. E essa singularidade na nossa ótica deve ser destacada", sublinhou a diretora do Parque Natural de Santa Maria, Rita Gago da Câmara, em declarações à agência Lusa.

A responsável, que evidenciou a forma como a pastelaria "A Cagarrita" aceitou "o desafio e passou a produzir" biscoitos em formato de fósseis, realçou que este novo produto complementa também a oferta turística junto dos muitos turistas que procuram a Casa dos Fósseis e visitam as jazidas.

"Uma pessoa que observa fósseis no meio natural e tem a oportunidade de encontrar no supermercado ou na loja no Parque Natural um saquinho de biscoitos alusivos a esta temática acaba por ter uma recordação interessante", sublinhou Rita Gago da Câmara.

Os biscoitos vão estar disponíveis na loja do Parque Natural de Santa Maria e serão depois distribuídos por supermercados locais onde a pastelaria vende habitualmente os seus produtos.

"Isto implicou um trabalho próximo dos técnicos do parque natural e a pasteleira com troca de explicações sobre os fósseis de Santa Maria, fotografias destes vestígios, para que a partir daí se pudesse encontrar os moldes", adiantou ainda a mesma responsável.

A Casa dos Fósseis, em Santa Maria, está integrada no parque natural da ilha e divulga o acervo paleontológico e geológico da ilha mais antiga dos Açores, onde existe a maior jazida de fósseis a céu aberto do Atlântico Norte.

O Governo dos Açores também criou o Paleoparque da ilha, integrando as 20 jazidas fósseis.

O objetivo da criação daquele Paleoparque foi preservar os elementos paleontológicos e geológicos de Santa Maria.