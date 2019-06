“Ela não tem homólogo. Tentei encontrar uma família em que ela se enquadrasse, tendo até em conta os cineastas da sua geração como Pedro Costa ou João Canijo e, apesar de haver algumas ligações quanto aos temas abordados nos seus filmes, ela tem uma voz muito particular e uma forma singular que não tem equivalente não só no cinema português como no cinema europeu”, disse à Lusa a programadora do Centro Pompidou Amélie Galli.

Entre 14 de junho e 01 de julho, a realizadora Teresa Villaverde vai estar em destaque neste museu de arte contemporânea com uma retrospetiva de 15 dos seus filmes, uma ‘masterclass’ e ainda a estreia de uma curta-metragem financiada pelo Pompidou.

O filme “Colo”, que tem a sua estreia comercial em França no dia 19 de junho, vai abrir a retrospetiva já esta sexta-feira.

O convite à cineasta portuguesa insere-se na tradição do Centro Pompidou em mostrar todas as temporadas realizadores vindos de várias partes do mundo que tenham uma obra contemporânea

“Há uma cultura pictórica muito forte e os seus filmes mostram o seu interesse sobre todas as artes. É uma artista global que nos dá a sua visão sobre a sociedade e o mundo em que vivemos. Queremos sempre ter um realizador que conte histórias através do cinema, mas queremos também um artista que nos dê uma perspetiva sobre a contemporaneidade cinematográfica”, referiu Amélie Galli.