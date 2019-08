A entrega dos prémios decorre durante o jantar "Douro Sustentável", a ter lugar no Museu de Lamego, no dia 10 de setembro.

“Uma oportunidade para sobretudo brindarmos às pessoas”, afirmou o presidente do IVDP, Gilberto Igrejas.

Para o responsável, “o Douro é fundamentalmente o resultado da abnegação, dedicação, pertinácia, empenho e competência daqueles que escolheram amar sem premissas aquela terra”.

“O objetivo do Port Wine Day é atrair os apaixonados, mas paralelamente todos os outros que ainda ignoram a sua arrebatada paixão pelo vinho. Caber-nos-á somente guiá-los de forma autêntica nesse ecossistema de afetos, emoções, paladares, perfumes e fascínios. Nesse pressuposto, preparamos uma série de atividades cujo impacto gostaríamos de estender ao longo do vale do Douro e dos seus afluentes, de Barqueiros até Barca D'Alva", referiu Gilberto Igrejas.

As celebrações arrancam no Palácio da Bolsa, no Porto, com a “grande prova Porto vintage 2017”, seguindo-se um dos “momentos altos” do Port Wine Day 2019, designadamente a declaração de ano vintage pela Confraria do Vinho do Porto.

De acordo com o IVDP, “2017 foi um ano de condições bastante particulares que permitiram um néctar de características excecionais”.

No século XXI foram declarados vintage os anos 2000, 2003, 2007, 2011 e 2016.