Para o diretor, o pianista Nuno Marques, “a parte mais divertida e diferente do festival este ano”, que marca a quinta edição, vai ser a “estreia” de dez vídeos musicais todos os dias no ‘site’ do Porto Pianofest, de 01 a 08 de agosto, feitos por mais de 70 músicos profissionais da Europa e Estados Unidos, com várias intervenções ao vivo e em direto.

“Vai ser tipo uma temporada de Netflix, em que libertamos episódios todos os dias e que ficam na nossa página”, disse Nuno Marques, que reside em Nova Iorque, à agência Lusa.

Este ano vão ser realizados dois concertos com a presença do público, na Reitoria da Universidade do Porto e no novo espaço World of Wine, em Vila Nova de Gaia, nos últimos dois dias do festival.

Os concertos no Porto também vão ter transmissão na internet e com a apresentação, a partir de Nova Iorque, de Nuno Marques e da vice-diretora, Mariel Mayz, pianista e compositora norte-americana.