O Parque da Pasteleira, no Porto, foi o local escolhido para receber a primeira edição do Elétrico Porto Music Experience , que "privilegia o contacto com a natureza, o sol e o ar livre", com propostas musicais "que vão do jazz ao techno, passando pelo soul, funk, disco e house", lê-se no comunicado da organização.

O projeto, que surgiu pelas mãos de Vítor Magalhães e Ruben Domingues, partiu da "ideia de ter um festival ao ar livre, que juntasse as várias áreas que são inatas à cidade do Porto", afirmou Vítor Magalhães, um dos organizadores, em conferência de imprensa.

Na área da tecnologia vão estar presentes ‘start-ups' no espaço Elétrico Press Start, em parceria com o projeto The Next Big Idea, onde também vai ser gravado um ‘podcast' sobre inovação e empreendedorismo.

O foco na "energia e equilíbrio" foi o mote para a criação do quarto espaço, que vai incluir sessões de meditação diárias, onde os festivaleiros podem participar em disciplinas como Lu Jong, uma prática do budismo tibetano, e uma experiência sensorial, em que os presentes são convidados a dançar de olhos vendados e descalços.

Em relação à escolha do local, a vereadora do Pelouro da Juventude, Catarina Araújo, disse que o Parque da Pasteleira é um "sítio privilegiado que deve ser aberto à cidade" e que vai ao encontro à procura da "descentralização dos eventos" no Porto.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, mostra também o seu agrado relativamente à iniciativa, que considera ter "a génese do ADN do Porto e a visão para o mundo".

O festival, que decorre nos dias 20 e 21 de julho, das 14:00 à 01:00, e no dia 22 de julho, das 12:00 às 22:00, "não tem público [alvo] específico", salientou ainda Vítor Magalhães.

O Elétrico Porto Music Experience conta com a parceria da Porto Lazer, da Câmara Municipal do Porto, da Pernod e da Super Bock Group, e espera receber "entre 2.000 a 2.500 pessoas diariamente", acrescenta Vítor Magalhães.

Os bilhetes diários têm o custo de 25 euros e o passe para os três dias custa 60 euros.