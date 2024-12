A Avenida dos Aliados contará, a partir das 22h00, com o concerto de Nuno Ribeiro. O jovem músico, descoberto aos 16 anos num concurso de talentos na RTP, que é hoje conhecido por temas como “Longe”, “Assim já não vai dar” e “Maria Joana” (em colaboração com Mariza e os Calema).

Depois da meia-noite, será a vez de um velho conhecido voltar aos Aliados. Rui Veloso será o músico a quem cabe dar as boas-vindas a 2025, num concerto que promete revisitar grandes temas do músico que conta já com quase 45 anos de carreira. O espetáculo contará com a participação especial do grupo Canto Nono.

No Palácio de Cristal, a noite começa também às 22h00 com Julinho KSD. O rapper promete aquecer ainda mais uma noite de festa com os temas eletrizantes que mistura letras em crioulo, português e inglês.

Depois da viragem do ano, será a vez do produtor Branko subir ao palco. O músico João Barbosa foi um dos elementos responsáveis pela criação da editora Enchufada e um dos fundadores dos já extintos Buraka Som Sistema. No Porto, promete fazer uma viagem por sons à volta do mundo.

A noite termina com DJ sets de Carolina Torres, na Avenida dos Aliados, e Sónia Trópicos, no Palácio de Cristal. A entrada é livre em todos os recintos.

Onde ver o fogo de artificio?

Na viragem do ano, o espetáculo de fogo de artifício nos Aliados será acompanhado de elementos musicais e multimédia. O projeto “Circle of Light”, da autoria do Grandpa's Studio, promete transformar o local numa experiência imersiva de luz, cor e muito ritmo, refere a autarquia em comunicado.

O espetáculo multimédia poderá ser visto, igualmente, nos Jardins do Palácio de Cristal.

A 1 de janeiro, a partir das 16 horas, a Avenida dos Aliados acolhe o tradicional Concerto de Ano Novo. A cargo da Banda Sinfónica Portuguesa, o momento reúne um conjunto de temas festivos que marcam a entrada no ano de 2025.

Em breve serão anunciados os condicionamentos de trânsito relativos às festividades da Passagem de Ano 2024/2025 na cidade.