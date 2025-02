Numa publicação nas redes sociais na terça-feira, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas salientou que o Mercado do Livro da Europa Central e Oriental, que decorre nos dias 15 e 16 de maio, “serve como uma plataforma para o encontro de profissionais que trabalham na indústria do livro em países da Europa Central e Oriental”.

A feira Book World Prague acontece entre 15 e 18 de maio e conta com Portugal como convidado para apresentar “a sua vibrante tradição literária e vozes contemporâneas ao coração da Europa”.

“Este reconhecimento especial destaca a rica história narrativa de Portugal, desde escritores icónicos como Luís de Camões, Fernando Pessoa e José Saramago a autores contemporâneos que moldam a cena literária global”, pode ler-se no comunicado da feira, aquando do anúncio, em outubro do ano passado.

De acordo com a organização da feira, o programa “vai contar com uma ampla variedade de eventos, incluindo leituras, debates e apresentações culturais que vão mostrar a diversidade literária de Portugal, desde a poesia à prosa e literatura para crianças”.

“Portugal vai enfatizar o papel da literatura como uma ponte entre culturas, enriquecendo o festival com a sua dinâmica presença literária”, acrescentou a organização.

No começo do mês, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a República Checa e afirmou que se sentia tentado a voltar àquele país aquando da feira do livro da capital.

"Mas eu não sei se resisto a vir, a título particular, claro, pagando o bilhete e vindo, para não haver no escrutínio público a mínima dúvida sobre o que possa haver de estranho gostar de livros e querer ver a presença portuguesa na Feira de Praga. Vou ver se é possível", acrescentou.