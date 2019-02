Post Malone confirmado no festival MEO Sudoeste

O rapper norte-americano é a mais recente confirmação no cartaz do festival MEO Sudoeste, anunciou a SIC no 'Jornal da Noite'. Post Malone sobe ao palco a 8 de agosto, marcando o seu regresso a Portugal.

O rapper natural de Syracuse, cidade no estado de Nova Iorque, sobe ao palco MEO, o principal do festival da Zambujeira do Mar. A confirmação foi anunciada pela SIC no 'Jornal da Noite'.

Austin Richard Post, que assina com o nome artístico de Post Malone, lançou"Beerbongs & Bentleys" em 2018, álbum que chegou ao topo das tabelas e que contém temas como "Psycho", "Rockstar" e "Better Now", alguns dos maiores êxitos musicais do ano, e que o levou a estar nomeado em categorias como "Álbum do Ano" e "Gravação do Ano" nos prémios Grammys deste ano.

Post Malone estreou-se em Portugal em 2017, tendo atuado no festival Sumol Summer Fest, no parque de campismo da Ericeira.

O Meo Sudoeste regressa à Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, entre os dias 6 e 10 de agosto, com o campismo a abrir no dia 3 de agosto. Já confirmados estão: 6lack e Anitta (7 de agosto); Russ (9 de agosto); e Timmy Trumpet (10 de agosto).