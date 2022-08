Os Braganças de cá e de lá: legitimidade, soberania e os teatros de poder da dinastia*

Isabel Corrêa da Silva

Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa

1. Introdução

Por mais paradoxal que tal afirmação possa parecer, a Casa de Bragança, então redefinida sob a designação de dinastia e desdobrada por dois continentes, foi uma das triunfadoras do ciclo das revoluções e independências ibéricas e ibero-americanas do primeiro terço do século xix. Por um lado, estreitou os seus vínculos próximos com as grandes casas reinantes da Europa das monarquias restauradas, tal como se tinham configurado depois do Congresso de Viena de 1814-1815. Por outro, sobreviveu como dinastia real de um imenso território numa América tocada por uma onda republicana e pela tendência para a pulverização política. Por fim, associada à independência do Brasil e à mais irreversível rutura institucional da história portuguesa (1832-1834), reinventou-se como uma dinastia liberal, timbrada pelo cunho dos novos tempos, que sobreviveu por muitas décadas nos dois continentes.

Reinante em Portugal desde 1640, ano da rutura com a monarquia hispânica que a entronizou, a dinastia de Bragança encabeçou o período de ouro de uma conceção atlântica, luso-brasileira, da monarquia pluricontinental portuguesa. Grande casa aristocrática nascida a partir da família real no século xv sobreviveu a diversas vicissitudes, mantendo-se como a primeira do reino no tempo da Casa de Áustria (1580-1640). Dotada de uma corte própria em Vila Viçosa e com pretensões reinantes, conseguiu a manutenção do seu estatuto. Em 1807, na sequência das Invasões Francesas, a família real migrou para a parte «brasileira» do império. Na sequência da insurreição liberal do Porto de agosto de 1820, D. João VI foi forçado pelas Cortes Constituintes a regressar a Portugal. Em abril de 1821, a dinastia divide-se: acompanhado pela família real, incluindo pelo seu segundo filho, D. Miguel, o rei parte para Lisboa, deixando em território americano o seu primogénito, o príncipe D. Pedro (acompanhado pela mulher, D. Leopoldina, prestes a dar à luz o seu primeiro descendente).

Ao contrário do que sucedeu na América espanhola, é com amplo respaldo na legitimidade dinástica conferida pela presença do príncipe herdeiro em solo brasileiro que se conduz a independência de 1822. No Brasil, a legitimidade de D. Pedro é indisputável. Portugal, por seu lado, ficou com o rei legítimo reinante. No entanto, o «fantasma dinástico» continuou a assombrar o Brasil independente durante todo o primeiro reinado, até que, em 1831, forçou D. Pedro a abdicar do trono brasileiro, ficando o destino próximo das duas monarquias dos Braganças entregue aos seus dois filhos: futuros D. Pedro II do Brasil e D. Maria II de Portugal1.

«Soberania» e «legitimidade» são dois dos conceitos estruturantes de toda esta acelerada dinâmica de mudança que marcou o contexto político e social dos territórios da monarquia portuguesa, e depois também brasileira, entre 1808 e 1825. Costumam, neste recorte cronológico, ser sobretudo pensados em combinação com outros conceitos mais diretamente vinculados à semântica da era das revoluções, tais como «constitucionalismo», «nação» ou «povo», embora só sejam efetivamente inteligíveis se articulados com o conceito de «dinastia». Esta articulação pode ser observada a partir de muitos pontos de vista: os rituais políticos e as manifestações simbólicas do poder são um deles, aquele que seguiremos neste texto.

(...)

4. O nascimento de um imperador: a coroação de D. Pedro I do Brasil

Olhando retrospetivamente para o conturbado período da segunda metade do ano de 1822, o calendário simbólico preparatório da coroação de D. Pedro como imperador do Brasil estende-se por alguns meses que antecedem a data da coroação. Em maio desse ano, por ocasião do aniversário do rei seu pai e já em ambiente de plena hostilidade com as Cortes de Lisboa, D. Pedro já tinha publicamente aceitado o título de «Defensor Perpétuo do Reino do Brasil» oferecido pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro. Em agosto, dois célebres manifestos – Manifesto aos Povos do Brasil redigido por Gonçalves Ledo, e Manifesto às Nações Amigas, autoria de José Bonifácio –, eram já inquestionáveis declarações de independência, onde se podiam ler frases como esta «[...] não se ouça entre vós outro grito que não seja «união». Do Amazonas ao Prata não se retumbe outro eco que não seja “independência”2». Se é verdade que aqui, como em muita da retórica destes quentes anos, a palavra «independência» podia simplesmente querer dizer «autonomia» face ao governo de Lisboa, no ambiente político que se vivia em agosto de 1822 ela seria, por muitos, de facto ouvida como «rutura política com Portugal». Em setembro, regressado da viagem a São Paulo no decurso da qual proferira a mítica declaração do Ipiranga, D. Pedro chega ao Rio já com um laço de fita verde no braço sobre uma placa dourada onde se lia a inscrição «Independência ou Morte3».

A partir deste momento, as notícias vão correndo o território do Brasil a ritmo acelerado e as aclamações públicas de D. Pedro como imperador do Brasil vão surgindo mais ou menos espontaneamente por vários meios e geografias4. Para tentar tomar algum pulso da situação, no dia 21 de setembro a Câmara Municipal do Rio de Janeiro estabelece a data de 12 de outubro, o dia do aniversário de D. Pedro, para a aclamação oficial do imperador, pedindo a todas as autoridades das restantes províncias que até lá contivessem as expressões públicas e que fossem tomando as providência e preparativos necessários para que a aclamação solene se fizesse em uníssono em todo o território do Brasil5.

A coroação propriamente dita só se dará mais de um mês depois, a 2 de dezembro, também no Rio de Janeiro. As fontes coevas para estas duas cerimónias – aclamação e coroação – são vastas e variadas, assim como o são também as interpretações historiográficas que se fizeram e fazem a propósito da coexistência destes dois momentos de consagração. A questão que é comummente apontada é o facto de a coroação real não fazer parte da tradição portuguesa, pelo que D. Pedro estaria supostamente sagrado imperador desde o dia da sua aclamação a 12 de outubro, sem nenhuma necessidade de uma outra cerimónia. Aos proponentes de uma cerimónia adicional imputam-se intenções de resistência ou amenização do carácter democrático da primeira consagração. Acontece que a aclamação do dia 12 de outubro de 1822 no Rio de Janeiro pouco ou nada teve de comum com a tradicional cerimónia de consagração dos reis portugueses, partilhando com esta quase apenas o nome.

Conforme relativo consenso por parte das várias descrições da época, o que se passou no dia 12 foi uma encenação de aclamação popular e não um ritual de aclamação real. Conforme ficou registado pelo pincel de Debret (Figura n.o 6): D. Pedro, D. Leopoldina e a pequena D. Maria da Glória surgiram erguidos no alto da varanda do palácio do Campo de Santana perante um ajuntamento extraordinário de povo. Haveria todo um cenário simbólico da nacionalidade montado, composto pela presença da bandeira imperial e da libré verde e dourada na indumentária de todos os oficiais e criados. O presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro serviu de mensageiro da nação para oferecer a D. Pedro o título de «Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil». A aclamação ao povo fez-se em termos enfaticamente democráticos:

«Viva nossa Santa Religião: viva ao Senhor D. Pedro, primeiro imperador constitucional do Brasil, e seu defensor perpétuo; viva a imperatriz constitucional do Brasil e a dinastia de Bragança imperante no Brasil; viva a independência do Brasil; viva a Assembleia Constituinte e Legislativa do Brasil; viva o povo Constitucional do Brasil6».

Pequenas folhas volantes com a resposta do imperador impressa foram lançadas do alto da varanda do palácio para a multidão em baixo. Nelas se lia que D. Pedro aceitava o título que lhe era oferecido depois de ter ouvido o seu «Conselho de Estado e de Procuradores Gerais e examinado as representações das Câmaras das diferentes Províncias», dizendo-se assim «intimamente convencido de que tal é a vontade geral de todas as outras que só por falta de tempo não têm ainda chegado7». Era evidente que esta era uma performance em primeiríssimo lugar dirigida aos poderes dispersos pelo vasto território brasileiro e destinada a comprometer a nação com o passo político dado: uma encenação para a unidade no ato de rutura. A independência seria a vontade geral interpretada e acionada pela mão do imperador. A aclamação popular caucionava simultaneamente a iniciativa de secessão e a soberania do novo monarca. Ausentes deste espetáculo estavam, no entanto, os principais elementos simbólicos do ato inaugural que eram as aclamações régias: o juramento e as insígnias. Estes seriam reservados para a cerimónia da coroação que se afigurava imprescindível para a legitimação daquele ato.