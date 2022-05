1

Naquela rua não faltavam pessoas e casas a precisar de conserto.

Quando tudo aconteceu, já elas estavam nas últimas: Piedade e a casa, periclitando nuns oitenta e tal anos mal contados, sem maquilhagem que disfarçasse as rugas, nem as imperfeições de raiz, nem nenhum dos massacres que o tempo deixava à mostra, esperando a morte como quem aguardava vez numa fila.

As famílias são uma espécie de manta de retalhos, cada um com o seu feitio, é o que lhe dá graça; difícil é encaixá-los na teia do croché com uma certa harmonia e consistência. Piedade sempre mantivera a família unida, fazia-o sem se notarem falhas, remendos ou pontas soltas; puxava daqui, ajeitava dali, arquitetava padrões e espaços, enquanto os emparelhava a todos no cenário. Mas o tempo e as mudanças haviam-lhe trocado as voltas.

As visitas do filho e dos netos iam rareando como os últimos pingos de chuva caídos do beiral nos dias pardos. As almoçaradas ruidosas de domingo que impregnavam o ar de amor tinham encolhido, tornando-se avulsas, camufladas de pequenos silêncios, e certo dia Piedade dera por si a comer voltada para os púcaros de latão adormecidos na parede da cozinha, confraternizando com louças e tarecos.