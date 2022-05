31 de dezembro de 2018. Cinco para a meia-noite.

Com uma flûte de champanhe na mão, os ucranianos estão à espera das doze badaladas. O relógio está em contagem decrescente, tudo à espera do discurso presidencial. Para Petro Poroshenko será o último discurso de Ano Novo como presidente do país.

Os dados sociológicos são implacáveis. Segundo os dados do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, apenas 11,6 por cento dos eleitores pretendem votar no atual presidente. A favorita da corrida à presidência é a adversária antiga de Poroshenko, Yulia Tymoshenko, com 21,2 por cento das intenções de voto.

O terceiro candidato provável nas eleições presidenciais, o diretor artístico do Estúdio Kvartal 95, Volodymyr Zelensky, ainda não se pronunciou sobre as suas intenções de apresentar candidatura, apesar dos seus 14,5 por cento.

O tradicional espetáculo de Ano Novo do Kvartal no canal de televisão 1+1 foi interrompido para dar lugar ao discurso do presidente. Mas em vez de Poroshenko é Volodymyr Zelensky quem aparece no ecrã. De camisa branca com mangas arregaçadas, sai dos bastidores. «Boa noite, caros amigos...», começa em russo, e após 15 segundos passa a falar em ucraniano.