O filme “São Jorge”, de Marco Martins, lidera as nomeações para os prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema, que são hoje entregues, numa sessão a decorrer no Casino Estoril.

“São Jorge” soma 14 nomeações em 13 das 23 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Realizador (Marco Martins), Melhor Ator Principal (Nuno Lopes), Melhor Atriz Principal (Mariana Nunes), Melhor Ator Secundário (Adriano Luz e José Raposo) e Melhor Atriz Secundária (Beatriz Batarda).

“A Fábrica de Nada”, “Al Berto” e “Fátima” competem com “São Jorge” na categoria de Melhor Filme. No prémio para Melhor Realizador, além de Marco Martins, estão nomeados João Canijo, por “Fátima”, João Botelho, por “Peregrinação”, e Pedro Pinho, por “A Fábrica de Nada”.

Os prémios de carreira – de Mérito e Excelência - foram atribuídos ao cineasta Lauro António, à caraterizadora Ana Lorena e ao realizador de cinema de animação Artur Correia, que morreu no início do mês, conhecido pela direção de “Eu Quero a Lua” e “Romance da Raposa”, distinguido no festival de Annecy, em França, pelo filme “O Melhor da Rua”.