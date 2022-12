Desde Afonso Cruz em janeiro até Fábio Porchat e Ana Saramago Matos em novembro, muito se falou sobre livros — os dos autores e todos os outros.

Nesta reta final do ano, aproveite também para recordar — se participou nas nossas sessões — ou ouvir pela primeira as conversas que tivemos ao longo do ano.

A primeira sessão de 2022 teve como convidado Afonso Cruz, que tinha acabado de lançar "Sinopse de Amor e Guerra", continuando a série Geografias, coleção de breves romances inspirados em lugares, iniciada com "Princípio de Karenina".

Afonso Cruz

“Habibi” (Devir) — Craig Thompson

“Mendigos e Altivos” (Antígona) — Albert Cossery

“Em Todos os Sentidos” (Dom Quixote) — Lídia Jorge

“Exalação” (Relógio d’Água) — Ted Chiang

“Na Presença da Ausência” (Flâneur) — Mahmud Darwich

“A Gota de Ouro” (Dom Quixote) — Michel Tournier

“Solaris” (Antígona) — Stanislaw Lem

Seguiu-se em fevereiro a sessão com Joana da Silva e Rita da Nova, ambas responsáveis pelo podcast e clube de leitura "Livra-te", a propósito da adaptação para cinema do conto “A Filha Obscura”, de Elena Ferrante, com a conversa a girar em torno da obra da misteriosa escritora italiana.

Joana da Silva e Rita da Nova

“A Breve Vida das Flores” (Editorial Presença) — Valérie Perrin

“A Sombra do Vento” (Planeta) — Carlos Ruiz Zafón

“A Troca” (TopSeller) — Beth O'Leary

Chegados a março, e já iniciada a guerra na Ucrânia que se arrasta até hoje, o convidado foi José Milhazes, que com "A Mais Breve História da Rússia: Dos Eslavos a Putin" traça de forma sucinta a história do país que é um continente e do um povo que nele habita — mote para esta conversa onde a atualidade, a literatura russa e o passado histórico confluíram.

José Milhazes

“Vida e Destino” (Dom Quixote) — Vassili Grossman

“ Tarass Bulba, o Cossaco” (E-primatur) — Nikolai Gógol

“Contos de Guerra” (Relógio d’Água) — Lev Tolstói

“Os Romanov (1613-1825) - Volumes 1 e 2” (Editorial Presença) — Simon Sebag Montefiore

A obra de Taras Shevchenko

Em abril, o convite foi dirigido a Álvaro Laborinho Lúcio. O escritor, ex-ministro da Justiça, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e membro da comissão independente para investigar os abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa veio falar sobre o seu romance "As Sombras de uma Azinheira".

Álvaro Laborinho Lúcio

“Berta Isla” (Alfaguara) — Javier Marías

“Tomás Nevinson” (Alfaguara) — Javier Marías

“Ensaio sobre a Cegueira” (Porto Editora/Caminho) — José Saramago

“​​As Aventuras de Pinóquio” (Várias Edições) — Carlo Collodi

“A Um Deus Desconhecido” (Livros do Brasil) — John Steinbeck

“Crime e Castigo” (Editorial Presença/Relógio d’Água) — Fiódor Dostoiévski

“O Monte dos Vendavais” (Várias edições) — Emily Brontë

“Homens Bons” (Edições Asa) — Arturo Pérez-Reverte

2022 foi também o ano em que "O Cavalo do Sol", originalmente lançado em 1989 e vencedor do Prémio de Ficção do PEN Clube, mereceu por fim uma reedição, oportunidade perfeita para falarmos com a sua autora, a multipremiada Teolinda Gersão.

Teolinda Gersão

“Essa Terra” (Teodolito) — Antônio Torres

“Os Buddenbrook” (Relógio d'Água) — Thomas Mann

“Contos Completos” (Relógio d'Água) — Lydia Davis

“Alexandre O'Neill - Uma Biografia Literária” (Dom Quixote) — Maria Antónia Oliveira

“Break It Down - Demolição” (Ulisseia) — Lydia Davis

Em junho, mês da criança por excelência, a tertúlia teve como convidado David Machado, um dos mais reconhecidos autores de literatura infantil em Portugal, tendo as suas obras "Os Reis do Mar" e "O Meu Cavalo Indomável" como pano de fundo.

David Machado

“Olha para os Dois Lados - Uma história contada em 10 caminhos” (Fábula) — Jason Reynolds

“Mary John” (Planeta Tangerina) — Ana Pessoa

“O Amigo” (Clube do Autor) — Sigrid Nunez

“Oh, William!” (Alfaguara) — Elizabeth Strout

“Olive Kitteridge” (Alfaguara) — Elizabeth Strout

Com o verão já fazer-nos pedir por férias, o "É Desta Que Leio Isto" foi de férias em agosto. Antes, porém, munimo-nos das sugestões de Mariana Alvim. A escritora, guionista e radialista, criadora do podcast de literatura "Vale a Pena", trouxe para a discussão "As Serviçais", romance da norte-americana Kathryn Stockett.

Mariana Alvim

“O Rouxinol” (Bertrand Editora) — Kristin Hannah

“Lá, Onde o Vento Chora” (Porto Editora) — Delia Owens

“A Educação de Eleanor” (Porto Editora) — Gail Honeyman

“Os Sete Maridos De Evelyn Hugo” (TopSeller) — Taylor Jenkins Reid

“Daisy Jones & The Six” (TopSeller) — Taylor Jenkins Reid

“Malibu Renasce” (TopSeller) — Taylor Jenkins Reid

“O Segredo do Meu Marido” (Edições Asa) — Liane Moriarty

“Pequenas Grandes Mentiras” (Edições Asa) — Liane Moriarty

“A Tia Julia e o Escrevedor” (Dom Quixote) — Mario Vargas Llosa

“As Travessuras da Menina Má” (Dom Quixote) — Mario Vargas Llosa

“Olive Kitteridge” (Alfaguara) — Elizabeth Strout

“O Meu Nome é Lucy Barton” (Alfaguara) — Elizabeth Strout

“Uma Educação” (Bertrand Editora) — Tara Westover

Em setembro, o "É Desta Que Leio Isto" foi à rua, organizando uma sessão com outros clubes de leitura nacionais na Feira do Livro de Lisboa. O interregno de dois meses de sessões à distância fez-nos regressar em força com a rapper e escritora Ana Matos Fernandes, que o público provavelmente reconhecerá pelo seu nome artístico: Capicua. A conversa teve por base o seu livro de crónicas "Aquário" e também "A Invenção Ocasional", coleção de textos que a escritora italiana Elena Ferrante publicou no jornal britânico The Guardian entre 2018 e 2019.

Capicua

“O Acontecimento” (Livros do Brasil) — Annie Ernaux

“Trinta e Oito e Meio” (Tinta da China) — Maria Ribeiro

“As 100 Melhores Crónicas” (Bertrand Editora) — Miguel Esteves Cardoso

“Autobiografia Não Autorizada” (Tinta da China) — Dulce Maria Cardoso

“Caviar é uma Ova” (Tinta da China) — Gregório Duvivier

“Quanto Tempo Tem um Dia - Experiências de maternidade” (Fundação Francisco Manuel dos Santos) — Susana Moreira Marques

“Sempre Estrangeira” (Dom Quixote) — Claudia Durastanti

“A Filha Única” (sem edição em Portugal) — Guadalupe Nettel

“Pequenas Resistências” (sem edição em Portugal) — Rivka Galchen“

O clube fechou o ano com chave de ouro em novembro. Aproveitando que foi o mês do centenário de José Saramago, e em jeito de homenagem ao Nobel português, o "É Desta Que Leio Isto" teve dois convidados muito especiais. Se o ator, guionista e humorista brasileiro Fábio Porchat veio falar sobre a sua experiência de apresentar a série “Viagem a Portugal”, que o levou a percorrer o país de norte a sul guiado por Saramago, Ana Saramago Matos veio trazer um cunho mais intimista à conversa. Neta do escritor, a diretora artística, curadora e fundadora da Galeria das Salgadeiras propôs para a conversa "Levantado do Chão", um dos grandes romances do avô.

Fábio Porchat

"Torto Arado” (Dom Quixote) — Itamar Vieira Junior

“Escravidão” (Porto Editora) — Laurentino Gomes

“Vista Chinesa” (Elsinore) — Tatiana Salem Levy

“Um Defeito de Cor” (sem edição em Portugal) — Ana Maria Gonçalves

Ana Saramago Matos