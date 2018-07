A condecoração foi atribuída no Teatro da Trindade, em Lisboa, no final da estreia da peça “Carmen”, que é inspirada nas memórias da atriz.

No final da cerimónia, os amigos e colegas de carreira que, a pedido de Carmen Dolores, assistiram ao espetáculo, subiram ao palco para, juntamente com outras personalidades presentes, aplaudirem a atriz pela homenagem que lhe foi prestada.

O Presidente da República também assistiu à estreia de “Carmen”, uma peça inspirada nas memórias de Carmen Dolores, que constitui uma homenagem do Teatro da Trindade à atriz, que ali se estreou no cinema e no teatro, com Marcelo Rebelo de Sousa a entregar a condecoração.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou os espaços públicos do teatro, onde foi inaugurada uma exposição-instalação alusiva à carreira da atriz, assistiu à peça e à exibição de um vídeo sobre a carreira de Carmen Dolores.

Inspirada no livro “Vozes dentro de mim”, editado em 2017, e com elementos de duas outras obras de memórias da atriz, “Carmen” foi uma ideia do diretor artístico do Trindade para homenagear Carmen Dolores, que se estreou em cinema e teatro no Trindade, primeiro com o filme “Amor de Perdição”, de Leitão de Barros, aí exibido pela primeira vez em 1943, e, dois anos mais tarde, em “Electra, a mensageira dos deuses”, de Jean Giraudoux, com encenação de Francisco Ribeiro (Ribeirinho).