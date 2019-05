"Blaya Con Dios", que já se encontra em pré-venda na plataforma iTunes e em algumas outras lojas, terá 15 temas, entre eles os êxitos “Faz Gostoso” e “Vem na Vibe”.

Desde o lançamento de “Faz Gostoso”, em março de 2018, Blaya já vendeu mais de 30 mil singles, passou a marca dos 10 milhões de streams e os seus vídeos já foram vistos mais de 40 milhões de vezes.

Recorde-se que “Faz Gostoso” terá uma versão na voz de Madonna e Anitta, que sairá no próximo álbum da rainha da pop. "Eu e toda a equipa por trás do 'Faz Gostoso' trabalhámos para que esta música fosse um sucesso e é muito gratificante saber que a nossa dedicação valeu e vale a pena", disse a artista numa declaração enviada através da sua editora ao SAPO24 em abril. "Ter a Madonna a fazer uma regravação do tema só nos deixa com mais certeza que podemos chegar onde quisermos", destacou.

Inteiramente produzido e gravado nos estúdios da RedMojo, será editado pela Warner Music Portugal. O álbum sai a 27 de maio, dia de aniversário da cantora.