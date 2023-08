História:Em 1573, Lagos é elevada a cidade, por ordem de El Rei D. Sebastião e torna-se na sede do Bispado e na capital de todo o Reino do Algarve. Mas os anos dourados chegaram subitamente ao fim, o terramoto de 1755 destrói toda a cidade e os anos que se seguiram foram marcados pela miséria e decadência. A cidade reergueu-se através do seu mais precioso bem, o mar.

Curiosidades: A praia “Dona Ana” faz parte da designada "Costa d'Oiro" e já foi considerada "a mais bonita praia do mundo", onde é possível iniciar uma viagem às grutas conduzida por pescadores locais. O fim da "Costa d'Oiro" é assinalado pelo promontório da Ponta da Piedade.

Estórias de ontem: Reza a lenda que as mulheres choravam a partida dos maridos na Ponta da Piedade, com o Atlântico e a incerteza como horizonte - e daí o nome de Piedade. É também onde se situa um dos 28 faróis de Portugal continental, com um alcance superior a 15 milhas náuticas.

Estórias de hoje: É obrigatória a visita ao mercado municipal. A visita começa pelo piso térreo onde o peixe é rei e senhor e vem do mar fresquinho diretamente para os expositores. O piso acima é o das frutas e legumes que, porque estamos no Algarve, é também dos frutos secos e das compotas. A terminar vale a pema subir ao terraço e desfrutar da vista sobre a marina de Lagos, a Meia Praia e o rio. Também dá acesso ao restaurante do mercado e ao Centro de Ciência viva de Lagos.

Foi a partir de Lagos, por escolha do Infante D.Henrique, que partimos à descoberta do mundo devido à sua localização estratégica no “canto”” de Portugal e com uma extensa baía protegida do vento norte pela Ponta da Piedade.

A cidade é perfeita para ser descoberta a pé ou de bicicleta, não sendo necessário o uso do automóvel.

Além do bem preservado centro histórico com as suas casas senhoriais e populares, que refletem a história da cidade e de Portugal, com especial destaque para o Museu de Lagos e o Mercado de Escravos - Núcleo Museológico Rota da Escravatura.

Para passear ou para correr, temos os relativamente novos passadiços que permitem desfrutar da beleza da Meia Praia e retemperar força nos bares e restaurantes que vamos encontrar ao longo do caminho, como o Linda Beach Bar e o Bahia Beach Bar.

Partindo do centro podemos entrar nos passadiços que nos levam até à Ponta da Piedade na Praia D. Ana, para muitos uma das mais bonitas de Portugal, e entre bem localizados miradouros e bem preservados elementos geológicos, temos vistas para a baía de Lagos onde são garantidos uns espectaculares finais de dia.

Pelo caminho ainda pode descer até à Praia do Camilo e tomar um bom banho de mar, quando subir a escadaria vai encontrar um dos melhores restaurantes de Portugal para comer peixe, tome nota, o Camilo, a não perder.

O centro de Lagos tem sempre muita animação diurna e noturna, entre modernas lojas de surf e artesanato local tem muito por onde escolher; de um modo geral os bares e restaurantes são simpáticos e acolhedores, como o Mosto com uma garrafeira fantástica e excelentes petiscos, o Asinhas com a tradicional e simples gastronomia algarvia e, para quem procura um restaurante mais sustentável, o Travia é a escolha certa.

Também no centro vale a pena visitar de manhã o mercado onde as bancas de peixe fazem a delícia de quem cozinha, e de quem sabe de quem possa cozinhar.

Situada no centro a Marina de Lagos é também um pólo de muita animação, com bares e restaurantes, e é daqui que saem as muitas excursões, nos mais variados tipos de embarcação, para descobrir a costa lacobrigense e muito para além da cidade, pode optar por um à vela ou a motor dos mais variados tamanhos na Southwest Boats, descobrir as belezas subaquáticas da costa com a We Dive, e para os mais radicais o Wake Salinas, um parque aquático dedicado ao wake board.

créditos: DR

Para dormir :

Em família - Marina Club Lagos Resort : https://www.marinaclub.pt/pt

A dois, moderno- Avenida Hotel - https://sonelhotels.com/pt/hotel/lagos-avenida-hotel/#lagos-avenida-hotel

A dois, no centro - Casa Mãe - https://casa-mae.com/index.html

Almoçar na praia:

Linda Beach Bar - +351 282 792 146 - aberto todos os dias

Bahia Beach Bar - +351 282 760 149 - aberto todos os dias

Almoçar e jantar:

O Camilo - +351 282763 845 - encerra domingo ao jantar e segunda-feira

Mosto - Wine Shop & Bar - +351 282 769 527 - encerra ao domingo - não serve almoços

O Asinhas - +351 917 352 240 - encerra ao domingo

Cantinho Algarvio - +351 282 761 289 - encerra ao domingo

Travia - +351 913 023 126 - encerra à quarta-feira - não serve almoços

Atividades

Passeio de barco - Southwest Boats - +351 913 002 025 - embarcações de todos os tipos e tamanhos

Minigolfe - Pro putting garden - +351 282 789 342 - aberto até às 22:00

Mergulho - We dive - +351 916 959 233 - encerra ao domingo

Wake board - Wake Salinas - +351 912 442 625 - aberto todos os dias

Stand-Up Paddle - Nowhere2far - +351 914 737 288 - aberto todos os dias

Património:

Museu de Lagos - encerra ao domingo e à segunda-feira

Mercado dos Escravos - Núcleo Museológico Rota da Escravatura - encerra à segunda-feira

Centro ciência viva - encerra à segunda-feira