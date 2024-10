“Prometeu/Artaud” conjuga assim mais de 2000 anos de reflexão sobre o poder e a urgência de refletir sobre o seu impacto.

“O projeto 'Prometeu/Artaud' consiste num díptico que aborda a urgência de refletir sobre a macro-ideia da força que o Poder exerce sobre o Outro, sobre o corpo do outro, como forma de o subjugar e dominar dentro daquilo que é considerado a norma”, escreve Álvaro Correia, encenador da peça que vai estar na sala experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite.

Ao escolher a tragédia “Prometeu agrilhoado”, de Ésquilo, começou “pelo início e pelo símbolo daquele que é considerado o herói trágico transgressor que o tempo, ao longo dos séculos, referencia como a figura do rebelde, do revolucionário, do que transgride e se sacrifica” pela causa da “defesa dos seres humanos”, observa o encenador.

“Na nossa sociedade de matriz judaico-cristã, existe uma relação forte da imagem do artista como uma espécie de Prometeu, um homem titânico”, já que o ser humano é prometeico, “porque sendo criado à imagem de Deus é também um criador”, acrescenta.

E foi nesta tensão que o segundo texto escolhido para o díptico foi “Momo”, de Antonin Artaud,

Professor do Departamento de Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema, onde, desde 2000, leciona a disciplina de Interpretação, Álvaro Correia pertenceu à Comuna – Teatro de Pesquisa, entre 1989 e 2015.

Como ator, já participou em projetos encenados por João Mota, Miguel Loureiro, Mónica Calle, Jorge Andrade e Ricardo Neves-Neves.

“Prometeu/Artaud” terá duas récitas, no dia 02 de novembro, às 21:00, e, no dia 03, às 16:00.

Com música original de Vitória, a interpretar estão Adriana Aboim, Álvaro Correia, Bruno Soares Nogueira, Carla Bolito, David Esteves e Júlia Valente.

O espaço cénico é de André Guedes e Carlos Bártolo, a música original e o espaço sonoro são de Vitória, o desenho de luz de Manuel Abrantes e a produção executiva de Nuno Pratas.

A peça é uma produção da Culturproject e estreou-se em 23 de julho passado no Centro de Artes de Lisboa (CAL).

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam 13 euros.