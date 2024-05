Há vários anos que Portugal aproveita a história para criar eventos que juntam cada vez mais pessoas. As recriações históricas envolvem animação variada, com música, dança, malabarismos, espetáculos de fogo e até demonstrações de combate de outros tempos.

A comida não fica esquecida: há grelhados vários, pratos que se querem maioritariamente simples, talheres de madeira nas mesas e copos de barro nas mãos.

O fenómeno espalha-se cada vez mais pelo país, de cidades a aldeias, e junta a população local e os turistas para verdadeiras viagens no tempo através dos costumes, sabores e sonoridades.

O SAPO24 preparou um guia com algumas das próximas recriações históricas pelo país.

Estremoz

O mercado tradicional de Estremoz, no distrito de Évora, vai “viajar no tempo” até à Idade Média, através de uma recriação histórica medieval, que vai decorrer este sábado, dia 18 de maio.

Segundo o município, esta iniciativa está marcada para o período da manhã, no Rossio Marquês de Pombal, no espaço do mercado tradicional e feira de velharias e antiguidades da cidade alentejana, com o objetivo de assinalar a data em que habitualmente decorre o Festival da Rainha, que este ano não se realiza.

O programa inclui várias iniciativas de animação, até às 14:00, nomeadamente música, dança, malabares e o desfile que habitualmente integra o programa do Festival da Rainha-Feira Medieval de Estremoz, que percorrerá as ruas da cidade, desde a Escola Secundária até ao Rossio Marquês de Pombal.

Penela

Afonso IV, filho dos reis Dinis e Isabel de Aragão, vai ser a figura central da 28.ª Feira Medieval de Penela, que decorre sábado e domingo, 18 e 19 de maio, nesta vila do distrito de Coimbra.

A Câmara Municipal, em colaboração com o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro e a Associação de Pais e Encarregados de Educação, “promete encantar os moradores e visitantes com um evento repleto de entretenimento, cultura e gastronomia”.

“O Castelo de Penela será, mais uma vez, o palco de uma viagem no tempo, transportando os visitantes para a época da Idade Média”, refere a autarquia, liderada por Eduardo Nogueira dos Santos.

Com uma “ampla variedade” de iniciativas e entrada livre, a programação para os dois dias inclui espetáculos de música, dança e teatro, demonstrações de artesanato medieval e atividades para as crianças, tendo sido “pensada para todos os gostos e idades”.

Para Eduardo Nogueira dos Santos, o programa revivalista é uma realização “muito especial” que “celebra a tradição e a gastronomia medieval”.

O programa começa no sábado, ao meio-dia, com as bodas reais de D. Afonso IV e da infanta Beatriz, filha de Sancho IV de Castela e de Maria de Molina. Às 12:30, após a “arruada de trovadores pelas ruas do burgo”, é anunciado o casamento por arautos e trovadores da alcaidaria, a que se segue, às 13:00, o “lauto banquete nas tabernas do mercado”. O “cortejo régio” está marcado para as 16:30, com um conjunto de momentos vespertinos, como folias, danças, folguedos e bênção da feira. Na noite de sábado, a festa encerra com os “fogos ancestrais” e a “ronda dos alvazis e aguazis nos adarves do castelo”, entre as 00:00 e as 00:45.

O domingo, a partir das 12:00, é dedicado às guerras do reino de Portugal e dos Algarves com Castela e à batalha do Salado, entre cristãos e mouros da Península Ibérica, na qual D. Afonso IV se notabilizou à frente das suas tropas, o que lhe valeu o cognome de “O Bravo”. A Feira Medieval, a coincidir com os dois últimos dias da segunda Semana Gastronómica da Caça, termina com “esconjuros de bruxas, demónios e todos os males que nos atormentam”, às 19:30, seguidos da “selagem das pipas, cestas e almotolias”, às 20:00.

Vila Real de Santo António

As ruas de Vila Real de Santo António vão regressar ao século XVIII, na segunda edição do Festival Histórico Setecentista, que conta com recriações de períodos marcantes da história da localidade.

Entre esta sexta-feira e domingo, os visitantes vão poder assistir a cortejos, espetáculos interativos, animações ou concertos, num festival que assinala também o 248.º aniversário das festividades da refundação da localidade, que teve lugar em 13 de maio de 1776, durante o período iluminista, destacou a autarquia, organizadora do festival, em comunicado.

O presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, disse à agência Lusa que a segunda edição do Festival Histórico Setecentista vai ter um “rigor histórico completo” e “sem interferências de outras épocas”, depois de, durante a primeira edição, ter havido “momentos ligados à época medieval”.

O festival começa com uma iniciativa destinada aos “mais interessados na história”, a conferência “Vila Real de Santo António na documentação Setecentista à guarda do Gabinete de Estudos Arqueológicos e de Engenharia Militar da Divisão de Infraestruturas do Exército”, à qual se segue o lançamento da cartografia de uma vila régia artilhada contra Aiamonte, adiantou o autarca.

“E depois temos um manancial de ofertas, todas com muito rigor histórico, nomeadamente os dois cortejos históricos que vamos ter, um no sábado, às 18:30, e outro no domingo, às 20:30”, afirmou, salientando a “particularidade” de este ano o festival contar pela primeira vez com um cortejo noturno.

Feiras com as várias profissões, gastronomia, música e dança da época são outras das atividades previstas. “E temos o encerramento com o ‘vídeo mapping’, que vai ser uma coisa diferente, não vamos ter fogo-de-artifício desta vez, e vamos ter esta solução”, destacou Álvaro Araújo, apelando ao comércio para que se traje à época durante o festival.

Beja

Os tempos em que a cidade de Beja era denominada Pax Julia, importante centro administrativo e económico durante a ocupação romana na Península Ibérica, são recriados, até domingo, 19 de maio, numa iniciativa da câmara municipal.

O festival Beja Romana, promovido pelo município, em parceria com os agrupamentos de escolas da cidade, tem como tema “Pax Romana: Guerra, Paz e Domínio do Território”.

Música, animação, cortejos, recriação de um mercado da época, gastronomia e visitas pedagógicas são alguns dos destaques da programação do evento, que pretende “reviver a grandeza e imponência” da então Pax Julia, indicou o município, em comunicado.

O ‘epicentro’ do festival é na Praça da República, onde se situava o fórum romano e onde estão identificados dois templos romanos, um dos quais o maior e mais monumental descoberto até hoje em território português. Esta mesma praça é ‘palco da recriação de um mercado tradicional da época, onde podem ser adquiridos produtos de tecelagem, couro, olaria, cestaria e marcenaria, entre outros.

No local, vão estar também uma série de “áreas temáticas”, como um acampamento militar, com soldados a fazer rondas à volta do mercado e atividades militares para interagir com o público, ou o espaço das artes e ofícios, com tendas de trabalho ao vivo.

Outro dos momentos altos do programa são os cortejos, que vão percorrer o centro histórico da cidade, “numa verdadeira manifestação do esplendor da época romana”, abertos à participação de todos os interessados, revelou a autarquia.

O festival conta ainda com uma área educativa, demonstrações de animais, animação circense, conferências, ações de formação, exposições, um ‘peddy paper’, oficinas de cozinha e um concurso de fotografia.

A gastronomia é outro dos destaques do evento, com tabernas onde os visitantes podem provar ‘acepipes’ da boa cozinha mediterrânica inspirados em receitas romana. Também os restaurantes da zona apresentarão nas suas ementas pratos ligados à época do império romano.

Moure de Madalena

Moure de Madalena, em Viseu, recebe este fim de semana um Mercado Quinhentista, com um programa repleto de animação de rua. Estão previstas várias atuações musicais de grupos culturais da freguesia.

O mercado terá ainda recriações históricas, venda de produtos artesanais e bancas com várias opções gastronómicas.

Corroios

Corroios, pertencente ao município do Seixal, recebe até este domingo, 19 de maio, mais uma edição do Mercado Medieval, no Parque Urbano da Quinta da Marialva.

Estão previstos diversos momentos de animação de rua, com música, danças e malabarismos. O mercado vai ter ainda as habituais tavernas medievais, com variedade gastronómica de época.

Miranda do Douro

A Câmara Municipal de Miranda do Douro promove, entre 17 a 19 de maio, a recriação histórica da Guerra do Mirandum, no ano em que se assinalam os 262 anos da batalha.

De acordo com uma nota disponibilizada pelo município, “vai-se recriar o século XVIII com a ambientação barroca, um mercado popular da época e onde se revivem as peripécias de uma guerra”.

“Quando se faz a recriação de um evento histórico desta natureza, onde Miranda do Douro teve um papel importante na defesa do território de fronteira, a comunidade mirandesa envolve-se”, vincou a autarca Helena Barril. São esperadas centenas de pessoas no evento.

Alcanede

A vila de Alcanede, em Santarém, recebe nova edição da Feira Medieval, nos dias 17 e 18 de maio, das 16h00 às 23h00.

A Feira tem início esta sexta-feira, às 16h00, com um cortejo do Castelo de Alcanede até ao centro da Vila. Desta recriação histórica faz parte a leitura da Carta de Feira, concedida pelo Rei D. Afonso Henriques. Já a 18 de maio, destaque para a receção e jantar com o rei.

Está prevista animação — música, dança, espetáculos de fogo e malabaristas, jogos tradicionais, tiro ao arco, cantigas de amigo e de amor — e venda de produtos artesanais, produtos agrícolas e gastronómicos.

Vila de Rei

O Mercado Medieval de Vila de Rei decorre nos dias 18 e 19 de maio e vai ter lugar no Largo da Misericórdia, Rua Rainha Santa Isabel e ruas adjacentes.

O evento conta com recriações, momentos de animação e gastronomia entre as 15h00 e as 23h00 de sábado e entre as 09h00 e as 19h00 de domingo.

Braga

A edição 2024 da Braga Romana, que vai decorrer de 22 a 26 de maio, contará com 72 horas de programação e perto de 200 atuações em seis palcos, contando atrair 300 mil visitantes, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o município de Braga refere que os palcos estarão localizados no Rossio da Sé, Largo do Pópulo, Largo S. João do Souto, Largo de Santiago, Largo D. João Peculiar e Ruínas do Teatro Romano.

Aquela que será a 20.ª edição do evento será dedicada a Nábia, divindade indígena ligada ao culto das águas.

A chefe de Divisão da Cultura, Márcia Ataíde frisa uma iniciativa com 3.000 crianças e à Ascensão de Nábia, um momento que juntará várias áreas disciplinares artísticas, como a dança, o novo circo e a música.

Outra das novidades da edição deste ano é o teatro clássico, com vários espetáculos nas ruínas do Teatro Romano no Alto da Cividade, pela Companhia de Teatro de Braga.

Entre as novidades deste ano, referência ainda para as oficinas de cozinha, no Aldeamento Brácaro. “A culinária é uma das melhores formas de conhecer os hábitos e estilo de vida das populações do passado”, referiu a responsável.

No total, serão promovidas mais de 160 atividades pedagógicas, como aulas de língua latina, escrita cursiva e história, exposição de artes e ofícios, visitas e percursos encenados, teatros clássicos, teatros de marionetas, oficinas de construção de máscaras greco-romanas, encenações, oficinas de cerâmica, oficina de danças, jogos de tabuleiro romanos, fábulas, jogos romanos e workshops de instrumentos musicais.

O programa inclui ainda os rituais habituais como o Rito Fundacional de Bracara Augusta, o Batizado Romano e o Casamento e o Funeral Romano que, este ano, passam para a Praça Municipal, para dar resposta às necessidades em termos de público.

Outras recriações históricas já agendadas

A Carta de Feira (Torres Novas) — 29 de maio a 2 de junho

Feira Medieval de Pinhel (Guarda) — 31 de maio a 2 de junho

Mercado Medieval de Vila Franca de Xira — 31 de maio a 2 de junho

Feira Quinhentista de Aldeia Galega (Alenquer) — 7 a 9 de junho

Mercado dos Descobrimentos (Viana do Castelo) — 7 a 10 de junho

Feira Medieval de Montemor-o-Novo — 14 a 16 de junho

Feira Casal S. Pedro (Dois Portos, Torres Vedras) — 15 e 16 de junho

Mercado Medieval de Cambra (Vouzela) — 5 a 7 de julho

Feira Medieval de Serra d'El-Rei (Peniche) — 6 e 7 de julho

Mercado Medieval de Óbidos — 18 a 28 de julho

Viagem Medieval em Terra da Santa Maria (Santa Maria da Feira) — 31 de julho a 11 de agosto

Feira Medieval de Silves — 9 a 17 de agosto