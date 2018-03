Apesar do mau tempo, o segundo dia do Portugal Fashion no Parque da Cidade recebeu lotação esgotada nos desfiles da passarela principal, com o ‘punk’ de Hugo Costa, que apresentou em janeiro, na semana da moda masculina de Paris, a sua coleção outono/inverno 2018/19 “(A)way of Punk”, inspirada no movimento ‘Punk’, de reação à normalidade.

“É uma coleção muito inspirada no filme ‘Blade Runner’, tanto na versão dos anos 1980, como na versão contemporânea, em que há um imaginário muito virtual, muito ligado à imagem digital, no entanto com uma imagem de uma mulher extremamente afirmativa, extremamente sexy, muito retirada dos anos 80, um universo que me é caro desde então”, descreveu Buchinho.

Depois da apresentação da coleção “Woodland”, de Micaela Oliveira, foi a vez de Miguel Vieira, que está a celebrar os 30 anos de carreira este ano, revelar os seus novos coordenados da coleção ‘rock & roll’.

“Apesar de eu ter um estilo muito certinho e clássico é um estilo de música de que eu gosto”, assumiu Miguel Vieira, em entrevista à Lusa, explicando que a coleção retrata um grupo de amigos que vai ver um concerto de rock & roll, que gosta de vestir bem, que gosta de peças com muita qualidade e ‘design’, mas que durante o concerto transformam as peças para melhor poderem usufruir do evento musical.

Os casacos de caxemira despem-se e metem-se à volta das cinturas, há bolsas à cintura para os cartões e telefones, e outros ‘looks’ utilitários urbanos, como mochilas, mas há também peitilhos em pele para camisa, botas acima do joelho para mulher, napas, pêlo falso, lantejoulas e plissados, sempre nos tons a que Miguel Vieira já habituou o público, entre os pretos caviar, azul marinho e verde azeitona.

Questionado pela Lusa sobre qual a estrela do rock & roll que gostava de destacar, Miguel Vieira não vacila e refere de imediato o nome de Zé Pedro, da banda portuguesa Xutos e Pontapés.

“Uma pessoa que está no meu coração e que partiu e que faz muita falta e que eu tive o privilégio de ter a desfilar para mim e tive uma sala inteira a bater palmas”, recorda Miguel Vieira.

A 42.ª edição do Portugal Fashion encerra no sábado, dia 24, com o desfile de Diogo Miranda, com início marcado para as 23:00.

Sábado também é dia para a apresentação das novas coleções dos ‘designers’ Luís Onofre (22:30), Katty Xiomara (16:00), Nuno Baltazar (15:00) e das marcas Dielmar (21:30), Lion of Porches (20:00), Ana Sousa (19:00) e Concreto (18:00).

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização — Compete 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.