Os Quatro e Meia, banda formada em Coimbra, tiveram como álbum de estreia “Os Pontos nos Is”, em 2017, seguindo-se agora “O Tempo Vai Esperar”, um disco com dez faixas, que inclui a participação do ‘rapper’ Carlão e do vocalista dos Black Mamba, Pedro Tatanka.

O novo trabalho representa um amadurecimento da banda, com outra preocupação na construção das músicas, disse à agência Lusa um dos elementos do grupo, Tiago Nogueira.

No disco, está também mais presente um diálogo da música popular portuguesa com outros géneros, como é o caso do hip-hop na faixa em que participa Carlão, assim como a introdução de outros instrumentos.

“Continuamos a ter os mesmos instrumentos que estão no outro álbum, que nos vinculam mais à terra, como o bandolim, o acordeão e o contrabaixo, mas neste segundo álbum também temos o piano ou a guitarra elétrica”, refere Tiago Nogueira, salientando que houve uma procura pela experiência “de coisas novas”.

Outra das novidades, contou, foi a banda ter gravado no estúdio do músico João Só, que é também o produtor do álbum, o que levou a uma forma diferente de construção das músicas.